Происшествия

Мошенники заманивают волгоградцев предложениями о зарплате до 25 тысяч в день

Происшествия 24.03.2023 15:17
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24.03.2023 15:17



Жители Волгограда и области массово получают на свои телефоны сообщения с предложениями о несложной и высокооплачиваемой работе, которые рассылают мошенники. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, в данных сообщениях содержатся ссылки, по которым переходить нельзя.
- Вы можете потерять личные данные и пароли от важных сервисов, - пояснили в главке.
Полиция советует не реагировать на эти сообщения и блокировать отправителя. 
Массовая рассылка таких сообщений отмечается в мессенджерах. Текст примерно одинаковый, меняются только суммы возможных заработков. Некий менеджер по найму сообщает, что набирает ограниченную группу онлайн-сотрудников на неполный рабочий день. Обещают легкий заработок в размере от 2,5 до 25 тысяч рублей в день. Для связи кандидатов просят перейти по ссылке.
Фотоколлаж Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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