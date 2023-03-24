







Жители Волгограда и области массово получают на свои телефоны сообщения с предложениями о несложной и высокооплачиваемой работе, которые рассылают мошенники.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, в данных сообщениях содержатся ссылки, по которым переходить нельзя.

- Вы можете потерять личные данные и пароли от важных сервисов, - пояснили в главке.

Полиция советует не реагировать на эти сообщения и блокировать отправителя.

Массовая рассылка таких сообщений отмечается в мессенджерах. Текст примерно одинаковый, меняются только суммы возможных заработков. Некий менеджер по найму сообщает, что набирает ограниченную группу онлайн-сотрудников на неполный рабочий день. Обещают легкий заработок в размере от 2,5 до 25 тысяч рублей в день. Для связи кандидатов просят перейти по ссылке.

Фотоколлаж Алексей Костяков ИА «Высота 102»



