Телеком

В Волгоградской области стартовала акция билайна: комплект из Xiaomi и аксессуаров с выгодой

Телеком 24.03.2023 13:39
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24.03.2023 13:39


билайн запустил новое предложение «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона». Популярные модели бренда Xiaomi доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Выгода от покупки комплекта составит от 2 500 до 4 000 рублей — в итоге такой комплект получается даже дешевле, чем просто покупка смартфона без акции.
Участие в акции могут принять как новые, так и действующие клиенты билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат вам оформить SIM-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом билайна, бонус придет сразу на ваш номер.
В акции участвуют смартфоны Xiaomi, полный список которых доступен по ссылке.
Одним из самых интересных предложений является Redmi 9A, он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, которого хватит на 38 часов в режиме голосового вызова или на 168 часов прослушивания музыки. Redmi 9A также обладает 6,53-дюймовым безрамочным дисплеем с разрешением 1600 х 700 пикселей, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Стоимость комплекта с Redmi 9A составит 4 490 р., цена смартфона без акции — 5 490 р.
Воспользоваться предложением 3 в 1 от билайна можно до 23 апреля 2023 года. Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступа по ссылке.
Сделайте свой выбор, получите выгоду от покупки и наслаждайтесь новым смартфоном вместе с билайн!
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