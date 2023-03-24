В Волгоградской области стартовала акция билайна: комплект из Xiaomi и аксессуаров с выгодой

Телеком 24.03.2023 13:39
0
24.03.2023 13:39
билайн запустил новое предложение «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона». Популярные модели бренда Xiaomi доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Выгода от покупки комплекта составит от 2 500 до 4 000 рублей — в итоге такой комплект получается даже дешевле, чем просто покупка смартфона без акции.
Участие в акции могут принять как новые, так и действующие клиенты билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат вам оформить SIM-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом билайна, бонус придет сразу на ваш номер.
В акции участвуют смартфоны Xiaomi, полный список которых доступен по ссылке.
Одним из самых интересных предложений является Redmi 9A, он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, которого хватит на 38 часов в режиме голосового вызова или на 168 часов прослушивания музыки. Redmi 9A также обладает 6,53-дюймовым безрамочным дисплеем с разрешением 1600 х 700 пикселей, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Стоимость комплекта с Redmi 9A составит 4 490 р., цена смартфона без акции — 5 490 р.
Воспользоваться предложением 3 в 1 от билайна можно до 23 апреля 2023 года. Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступа по ссылке.
Сделайте свой выбор, получите выгоду от покупки и наслаждайтесь новым смартфоном вместе с билайн!
Реклама.beeline.ru
erid:LatgBfJx7
Все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения «Ростелекома»22.03.2023 14:55
Телеком 22.03.2023 14:55
МегаФон запустил Private LTE на крупнейшем Удоканском месторождении меди22.03.2023 11:14
Телеком 22.03.2023 11:14
Исследование «Ростелекома»: цифровые сервисы продлевают жизнь малому и среднему бизнесу21.03.2023 14:49
Телеком 21.03.2023 14:49
Волгоградцы получат две недели бесплатной связи от Tele220.03.2023 16:34
Телеком 20.03.2023 16:34
Гусь Максу не товарищ: завершились съемки спин-оффакомедийного сериала «Зёма 3»20.03.2023 14:31
Телеком 20.03.2023 14:31
Цифровизация школ: двухсотая публикация от журналистов Юга отметила успехи федерального проекта17.03.2023 10:08
Телеком 17.03.2023 10:08
Вышел трейлер нового сериала Федора Бондарчука16.03.2023 14:50
Телеком 16.03.2023 14:50
«Чебурашка» идет в гости: цифровая премьера кинохита в Wink состоится 16 марта16.03.2023 10:39
Телеком 16.03.2023 10:39
В сети представили постер и трейлер сериала «Операция “Неман”»15.03.2023 12:44
Телеком 15.03.2023 12:44
Надежность — в приоритете: «Ростелеком» запустил Центр управления и мониторинга сети всей западной части России15.03.2023 08:27
Телеком 15.03.2023 08:27
Самое время ворваться в игру: бонусы в «Мир танков» теперь в обмен на минуты Tele214.03.2023 17:24
Телеком 14.03.2023 17:24
Волгоград стал лидером по числу отраженных кибер-атак в 2022 году14.03.2023 13:22
Телеком 14.03.2023 13:22
«Ростелеком» и «Виртуальный маркетолог» помогут бизнесу сократить путь к клиентам13.03.2023 15:37
Телеком 13.03.2023 15:37
Для волгоградцев запустили звонки через интернет13.03.2023 11:09
Телеком 13.03.2023 11:09
МегаФон предложил бизнесу линейку отечественных операционных систем в облаке09.03.2023 13:14
Телеком 09.03.2023 13:14