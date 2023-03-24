Здравоохранение

Слабеют на глазах: инфекционист объяснила, как избежать тяжелых последствий ротавируса у детей

Здравоохранение 24.03.2023 14:17
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24.03.2023 14:17


Растущая температура, рвота и диарея – эти симптомы ротавирусной инфекции с легкостью выбивают из привычной колеи даже взрослого человека. Ребенку такой «букет» и вовсе грозит быстрым обезвоживанием и сильной интоксикацией организма. Как распознать вирус и избежать серьезных осложнений, корреспондентам ИА «Высота102» рассказала главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням Ирина Текучева. 


Ротавирусная инфекция не дремлет в любое время года. И все же в теплые сезоны риск заражения возрастает из-за частых встреч в песочницах, на детских и спортивных площадках. 

У этого заболевания нет сезонности, однако летом число заболевших становится немного больше, – отмечает инфекционист. – Для любой кишечной инфекции, в том числе ротавирусной, необходим контакт между людьми. Или дети встретятся в игровой комнате, или посидят в одной песочнице – но речь здесь не о контакте с песком. Механизм распространения кишечной инфекции, что бактериальной, что вирусной, – фекально-оральный. Поэтому во время болезни в доме должны соблюдаться строгие правила гигиены – отдельный стаканчик, посуда. Часто, не задумываясь, родители облизывают соску или бутылочку со смесью. Делать этого, конечно, нельзя. 

При появлении первых симптомов родителям советуют сразу же вызывать врача. Специалист предупреждает, что для сильного обезвоживания маленьким детям достаточно трех-пяти эпизодов рвоты. 

При подъеме температуры, появлении рвоты и жидкого стула ребенка должен осмотреть врач. Потому что иногда малыш беспокоится, а потом за счет обезвоживания успокаивается, засыпает или становится вялым и заторможенным. Однако это мнимое спокойствие. Участковый педиатр или врач скорой помощи оценит, есть ли у ребенка интоксикация и обезвоживание, требуется ли ему госпитализация. 


Казалось бы, правила борьбы с обезвоживанием известны каждому – организму нужно дать как можно больше жидкости. Однако бесконтрольное и излишне обильное питье может лишь усугубить ситуацию. 

При температуре и рвоте у ребенка появляется жажда. Он с охотой выпивает полстакана, но при этом его вырывает еще большим количеством жидкости. Ситуация повторяется из раза в раз, и получается замкнутый круг, – объясняет специалист по детским инфекционным болезням. – Все дело в том, что воду нужно давать правильно. Малышу до года – по чайной ложке через каждые 5-10 минут, ребенку постарше – по столовой ложке воды с той же периодичностью. Если жидкость будет усваиваться, мы сможем избежать госпитализации и проведения инфузионной терапии. 

Обессилившие и изможденные рвотой дети нередко попадают в инфекционные больницы. По словам Ирины Текучевой, тяжесть болезни напрямую зависит не только от возраста, но и от веса ребенка.  

Малыши переносят ротавирус сложнее, из-за меньшего объема циркулирующей крови у них быстрее наступает обезвоживание, –комментирует врач. – И, к сожалению, к нам попадают тяжелые пациенты. Однако за последние годы летальных исходов от ротавирусной инфекции в Волгоградской области не регистрировали. При своевременной госпитализации дети быстрее выходят из тяжелого состояния. 

Защитой от серьезных осложнений волгоградский инфекционист называет вакцину. Препарат от ротавируса малышам дают уже в первые месяцы жизни. 

Вакцина действительно оказывает выраженное защитное действие, – отмечает инфекционист. – Было бы замечательно, если бы ее включили в национальный календарь иммунизации. При заражении ребенок перенесет болезнь легче, а, может, и вовсе избежит заражения.

Автор: Виктория Чумакова 
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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