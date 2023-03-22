Происшествия 22.03.2023 16:27
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22.03.2023 16:27
В краже болтов и накладок с железнодорожных путей подозревается 37-летний житель Волгоградской области. Как сообщили в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, имущество безработный мужчина расхищал несколько дней подряд, а похищенное сдавал в пункт приема металлолома.
Его задержали в приемном пункте, куда он привез очередную партию украденных креплений.
- Установлено, что злоумышленник в течении недели, с помощью гаечного ключа и металлической трубы тайно открутил несколько десятков болтов и накладок на участке железнодорожного перегона ст. Качалино-ст. Котлубань, - рассказали в управлении.
Металлические крепления он загружал в свой автомобиль, а потом сдавал на металлолом. Сумма причиненного ущерба оценивается в 20 тысяч рублей. Часть болтов и накладок, которые он не успел сдать, была обнаружена в его машине.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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