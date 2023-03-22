Расследования

«Кошкарев отсутствует»: суд в Волгограде отказался прекращать дело в отношении отставного депутата

Расследования 22.03.2023 14:09
0
22.03.2023 14:09




Сегодня, 22 марта Центральный суд Волгограда продолжил рассмотрение административного иска прокуратуры об оспаривании решения комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции областной думы и досрочном прекращении полномочий Ильи Кошкарева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на заседании, которое вела судья Марина Полубояринова, представитель прокуратуры выступил с ходатайством об отложении рассмотрения дела в связи с опубликованной СМИ информацией о досрочной отставке Ильи Кошкарева, необходимостью ее проверки и формированием правовой позиции надзорного органа. 

В свою очередь юристы правового управления аппарата регпарламента выступили с ходатайством о прекращении производства по административному иску прокуратуры. 

Так, представители областной думы проинформировали суд, что полномочия Ильи Кошкарева были досрочно прекращены 14 марта на заседании регпарламента.

– Депутат Илья Кошкарев в настоящее время в областной думе отсутствует, – констатировала юрист, предоставив постановление регпарламента  суду. – В связи с отсутствием  оснований для обращения в суд по причине устранения областной думой требований прокуратуры просим прекратить производство по иску. 

На прекращении рассмотрения дела настаивал также представитель Ильи Кошкарева, который сам в суд не явился. По словам его представителя, причина неявки в суд Кошкарева ему неизвестна. К слову, на судебное заседание не пришли  также представители облизбиркома и Новоаннинской ТИК, которым ранее суд отправлял повестки. 

Однако судья приняла решение удовлетворить ходатайство прокуратуры и отложила рассмотрение дела. 

Напомним, Илья Кошкарев, возглавлявший в областной думе комитет по бюджетной и налоговой политике, досрочно сложил полномочия депутата 14 марта 2023 года. Сам он назвал причиной такого решения «состояние здоровья». Спикер областной думы Александр Блошкин после того, как депутаты проголосовали за досрочное прекращение Ильи Кошкарева, заявил, что он был настоящим профессионалом и с ним было комфортно работать.  

Однако выяснилось, что Илья Кошкарев нарушил антикоррупционный запрет и приобрел акции иностранного банка «Голдман Сакс Банк» (Goldman Sachs Bank) на сумму в 10,5 миллиона рублей. Прокуратура, выявив данный факт, обратилась в областную думу с требованием досрочного лишения полномочий Ильи Кошкарева. Однако комиссия по вопросам этики и противодействия коррупции регпарламента, которую возглавляет Евгений Шаманаев, отказалась «увольнять» Илью Кошкарева и ограничилась предупреждением в его адрес. Получив такую «отписку», прокуратура обратилась с административным иском в суд. 

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что Илья Кошкарев был одним из самых состоятельных депутатов областной думы. Так, он со своей супругой  задекларировали доход за 2021 год в размере 93 миллионов рублей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.03.2023 17:40
Расследования 22.03.2023 17:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2023 16:28
Расследования 22.03.2023 16:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2023 15:35
Расследования 22.03.2023 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2023 13:53
Расследования 22.03.2023 13:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2023 11:56
Расследования 22.03.2023 11:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2023 11:29
Расследования 22.03.2023 11:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2023 11:00
Расследования 22.03.2023 11:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2023 10:31
Расследования 22.03.2023 10:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2023 10:02
Расследования 22.03.2023 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.03.2023 17:59
Расследования 21.03.2023 17:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.03.2023 16:29
Расследования 21.03.2023 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.03.2023 14:09
Расследования 21.03.2023 14:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.03.2023 12:00
Расследования 21.03.2023 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.03.2023 11:21
Расследования 21.03.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2023 18:48
Расследования 20.03.2023 18:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:40
Губернатор Бочаров 22 марта попробовал себя в роли водителя газовозаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:28
«Все наладится»: представители волгоградского РДФ доставили гумпомощь жителям ЛНРСмотреть фотографии
16:27
Волгоградец неделю выкручивал болты из рельсов для сдачи их на металлоломСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде с дачников незаконно собрали 1,5 млн рублей членских взносовСмотреть фотографии
15:05
С 30 марта запускают прямое авиасообщение между Волгоградом и ЕкатеринбургомСмотреть фотографии
14:55
Все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения «Ростелекома»Смотреть фотографии
14:50
В поиске работы мечты волгоградка потеряла 667 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:35
«Чем ниже заработок, тем труднее»: больше половины волгоградцев не откажутся от iPhone ради работыСмотреть фотографии
14:09
«Кошкарев отсутствует»: суд в Волгограде отказался прекращать дело в отношении отставного депутатаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
В Котово идут масштабные поиски пропавшего Романа СеренкоСмотреть фотографии
13:50
ТМК открыла на ВТЗ современный центр управления охраной трудаСмотреть фотографии
13:20
Волгоградская гордума удовлетворила два протеста прокурораСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области забили первую сваю в фундамент комплекса СПГСмотреть фотографии
13:05
Жительница Крыма передала в волгоградскую колонию выпечку с телефонной начинкойСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде отлетевшее от «Лады» колесо подбило иномарку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:41
В Волгоградской области владельцу судна-утопленника предъявили ущерб в 35 млн рублейСмотреть фотографии
11:56
Начальник волгоградской Росгвардии Тупиков пообещал помощь матери погибшего на СВО рядовогоСмотреть фотографии
11:29
В Кировском районе Волгограда задержаны трое подозреваемых СК во взяточничествеСмотреть фотографии
11:14
В села Волгоградской области из-за разлива рек доставляют почту на лодкахСмотреть фотографии
11:14
МегаФон запустил Private LTE на крупнейшем Удоканском месторождении медиСмотреть фотографии
11:00
Суд приговорил сообщника волгоградского генерала СК к 14 годам колонииСмотреть фотографии
10:50
Спецслужбы уничтожают условных террористов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:45
Под Волгоградом районного чиновника оштрафовали на 5 тыс. рублей за отказ в услугеСмотреть фотографии
10:31
Лишен звания и госнаград: Михаила Музраева приговорили к 20 годам колонии строгого режимаСмотреть фотографии
10:02
Обвиняемому в терроризме генералу СК Михаилу Музраеву 22 марта огласят приговорСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде и Волжском досрочно прекратили запись на прием к онкологам в День женского здоровьяСмотреть фотографии
09:44
«Росгосстрах» запустил акцию «Открытие сезона» с выгодой при страховании жилья до 25%Смотреть фотографии
09:42
В Волгограде налогоплательщикам разъясняют нюансы ЕНССмотреть фотографии
09:16
Разъяренный бык насмерть затоптал мужчину в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:37
Жительниц Волгоградской области бесплатно проверят на онкологию 25 мартаСмотреть фотографии
 