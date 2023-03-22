



Сегодня, 22 марта Центральный суд Волгограда продолжил рассмотрение административного иска прокуратуры об оспаривании решения комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции областной думы и досрочном прекращении полномочий Ильи Кошкарева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на заседании, которое вела судья Марина Полубояринова, представитель прокуратуры выступил с ходатайством об отложении рассмотрения дела в связи с опубликованной СМИ информацией о досрочной отставке Ильи Кошкарева, необходимостью ее проверки и формированием правовой позиции надзорного органа.

В свою очередь юристы правового управления аппарата регпарламента выступили с ходатайством о прекращении производства по административному иску прокуратуры.

Так, представители областной думы проинформировали суд, что полномочия Ильи Кошкарева были досрочно прекращены 14 марта на заседании регпарламента.

– Депутат Илья Кошкарев в настоящее время в областной думе отсутствует, – констатировала юрист, предоставив постановление регпарламента суду. – В связи с отсутствием оснований для обращения в суд по причине устранения областной думой требований прокуратуры просим прекратить производство по иску.

На прекращении рассмотрения дела настаивал также представитель Ильи Кошкарева, который сам в суд не явился. По словам его представителя, причина неявки в суд Кошкарева ему неизвестна. К слову, на судебное заседание не пришли также представители облизбиркома и Новоаннинской ТИК, которым ранее суд отправлял повестки.

Однако судья приняла решение удовлетворить ходатайство прокуратуры и отложила рассмотрение дела.

Напомним, Илья Кошкарев, возглавлявший в областной думе комитет по бюджетной и налоговой политике, досрочно сложил полномочия депутата 14 марта 2023 года. Сам он назвал причиной такого решения «состояние здоровья». Спикер областной думы Александр Блошкин после того, как депутаты проголосовали за досрочное прекращение Ильи Кошкарева, заявил, что он был настоящим профессионалом и с ним было комфортно работать.

Однако выяснилось, что Илья Кошкарев нарушил антикоррупционный запрет и приобрел акции иностранного банка «Голдман Сакс Банк» (Goldman Sachs Bank) на сумму в 10,5 миллиона рублей. Прокуратура, выявив данный факт, обратилась в областную думу с требованием досрочного лишения полномочий Ильи Кошкарева. Однако комиссия по вопросам этики и противодействия коррупции регпарламента, которую возглавляет Евгений Шаманаев, отказалась «увольнять» Илью Кошкарева и ограничилась предупреждением в его адрес. Получив такую «отписку», прокуратура обратилась с административным иском в суд.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что Илья Кошкарев был одним из самых состоятельных депутатов областной думы. Так, он со своей супругой задекларировали доход за 2021 год в размере 93 миллионов рублей.