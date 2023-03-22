В Волгограде налогоплательщикам разъясняют нюансы ЕНС

Экономика 22.03.2023 09:42
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22.03.2023 09:42
В Волгограде почти 500 налогоплательщиков приняли участие в вебинарах по вопросам, касающимся процедуры возврата положительного сальдо Единого налогового счета (ЕНС), а также порядка резервирования платежей.
Как сообщили в УФНС России по региону, на таких встречах сотрудники налоговой разъясняют все нюансы ЕНС и отвечают на вопросы налогоплательщиков. Так, на этот раз самыми популярными были запросы о том, как вернуть переплату по налогам.
Напомним, что с 1 января 2023 года налоговые платежи перечисляются не отдельными платежными документами, а одной суммой – единым налоговым платежом (ЕНП). Данный платеж аккумулируется на едином налоговом счете, где отражаются две величины. Первая – совокупная обязанность (сумма налогов, которую должен заплатить налогоплательщик), вторая – сумма ЕНП.
Разница между ЕНП и совокупной обязанностью – это сальдо ЕНС, которое может быть положительным, отрицательным или нулевым.
Денежными средствами, формирующими положительное сальдо на ЕНС (когда ЕНП больше совокупной обязанности), налогоплательщик может распорядиться по своему усмотрению – зачесть эти средства в счет погашения будущих платежей или вернуть их на свой счет. Для возврата необходимо представить заявление.
Подробная информация о едином налоговом счете размещена в разделе «ЕНС» на сайте ФНС России. Ближайший вебинар на тему «Порядок уменьшения УСН и ПСН в условиях ЕНС» состоится 22 марта. А 30 марта будет проведен очный семинар для налогоплательщиков по вопросам ЕНС на площадке «Точка кипения», расположенной по адресу: пр. им. Ленина, д. 28А.
По вопросам участия в семинарах (вебинарах) можно обращаться по телефону: (8442)74-29-33.
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