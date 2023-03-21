Каждый второй клиент заходит в ВТБ Онлайн по биометрии

Экономика 21.03.2023 14:32
0
21.03.2023 14:32
Авторизацию по отпечатку пальца или лицевой биометрии при входе в ВТБ Онлайн выбирают 1,5 млн клиентов — 50% всей ежемесячной аудитории сервиса. Только с начала этого года они применили такой способ более 15 млн раз.
-Возможность подключить авторизацию по биометрии на сайте ВТБ Онлайн появилась в июне 2022 года. Уже к октябрю эту опцию подключил каждый третий пользователь, а в марте — каждый второй. Технология отменяет необходимость все время вводить пароль, дожидаться СМС-кода и использовать клавиатуру смартфона, то есть вводить ваши данные вручную. Нужно одно действие — использовать отпечаток пальца или изображение лица, чтобы быстро войти в учетную запись, провести операции или проверить свои финансы. Эта технология безопасна: биометрические данные хранятся на устройстве самого пользователя и не передаются в банк, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
ВТБ Онлайн доступен для пользователей iOS и Android. Чтобы подключить авторизацию по биометрии, нужно войти привычным способом в ВТБ Онлайн и дать свое согласие использовать опцию на баннере, который появится на экране.
Сервис ВТБ Онлайн открывает дистанционный доступ к большому количеству услуг, позволяя полноценно управлять своими финансами, менять настройки и открывать новые продукты. Помимо повседневных регулярных задач, таких как контроль карт и счетов, быстрые переводы, оплата сотового и услуг ЖКХ в ВТБ Онлайн можно оплачивать налоги, узнать о выплатах от государства, оформить кредитный продукт — автокредит, ипотеку, кредитную карту — или заявку на оплату покупок по карте в рассрочку, найти данные банковской карты, купить полис ОСАГО и многое другое. Сам сервис легко управляется: в профиле можно изменить контактные данные, обновить документы, контролировать опции, связанные с безопасностью, делиться телефонами мошенников.
Что волгоградцам нужно для счастья - выяснила СберСтрахование жизни21.03.2023 14:41
Экономика 21.03.2023 14:41
Клиенты банка «Открытие» стали снимать наличные с кредитных карт в полтора раза чаще21.03.2023 14:34
Экономика 21.03.2023 14:34
Банк «Открытие» снизил до 15% размер первоначального взноса по ипотеке21.03.2023 11:37
Экономика 21.03.2023 11:37
ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на 1 млрд юаней21.03.2023 11:34
Экономика 21.03.2023 11:34
Банк «Открытие» упростил для компаний расчеты бизнес-картами21.03.2023 11:22
Экономика 21.03.2023 11:22
В Волгоградской области сократились запасы парфюма и мобильников20.03.2023 19:53
Экономика 20.03.2023 19:53
Сбербанк начал принимать заявки по семейной ипотеке на вторичное жильё для родителей детей с инвалидностью20.03.2023 16:55
Экономика 20.03.2023 16:55
Клиенты банка «Открытие» получат 5% кешбэк на все покупки по кредитной карте «120 дней»20.03.2023 12:26
Экономика 20.03.2023 12:26
«Волгоградэнергосбыт» обнародовал антирейтинг СНТ по платежной дисциплине20.03.2023 11:08
Экономика 20.03.2023 11:08
На волгоградском «КАУСТИКе» внедряют собственные изобретения сотрудников предприятия20.03.2023 09:25
Экономика 20.03.2023 09:25
ВТБ расширяет возможности клиентов при покупке вторичного жилья по «семейной ипотеке»20.03.2023 09:25
Экономика 20.03.2023 09:25
В Волгоградской области химическая промышленность стала лидером по уровню зарплат20.03.2023 08:08
Экономика 20.03.2023 08:08
Банк «Открытие» проведет вебинар по ВЭД для бизнеса18.03.2023 15:11
Экономика 18.03.2023 15:11
Кредит наличными банка «Открытие» признан лучшим потребительским кредитом года17.03.2023 17:58
Экономика 17.03.2023 17:58
«Открытие Инвестиции» регистрирует новых клиентов в режиме реального времени благодаря технологии искусственного интеллекта17.03.2023 17:13
Экономика 17.03.2023 17:13