ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на 1 млрд юаней





Портфель депозитов розничных клиентов в китайской валюте по итогам первого квартала в ВТБ вырастет на 1 млрд юаней – до 7,7 млрд. С начала года прирост составит более 15%. Этому будут способствовать повышенные ставки по вкладам и продолжающаяся дедолларизация сбережений.





Росту спроса на вклады в китайской валюте способствовало повышение максимальных ставок по таким депозитам, а также снижение интереса к долларовым инструментам.





-За последний год вклады в юанях стали популярной альтернативой классическим валютным вкладам в долларах и евро. В 2022 году более 10 тысяч клиентов ВТБ воспользовались новым инструментом сбережений, а в этом году спрос на них растет ускоренными темпами. По итогам первого квартала мы рассчитываем увеличить портфель вкладов в китайской валюте на 1 млрд юаней, а в целом за год он удвоится. Интерес к этому инструменту объясняется не только повышенными ставками на фоне околонулевых значений для классических депозитов, но и гибкостью условий таких вкладов – в ВТБ клиент самостоятельно может выбрать срок размещения, сумму и канал открытия, – комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.



