ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на 1 млрд юаней

Экономика 21.03.2023 11:34
0
21.03.2023 11:34
Портфель депозитов розничных клиентов в китайской валюте по итогам первого квартала в ВТБ вырастет на 1 млрд юаней – до 7,7 млрд. С начала года прирост составит более 15%. Этому будут способствовать повышенные ставки по вкладам и продолжающаяся дедолларизация сбережений.
Росту спроса на вклады в китайской валюте способствовало повышение максимальных ставок по таким депозитам, а также снижение интереса к долларовым инструментам.
-За последний год вклады в юанях стали популярной альтернативой классическим валютным вкладам в долларах и евро. В 2022 году более 10 тысяч клиентов ВТБ воспользовались новым инструментом сбережений, а в этом году спрос на них растет ускоренными темпами. По итогам первого квартала мы рассчитываем увеличить портфель вкладов в китайской валюте на 1 млрд юаней, а в целом за год он удвоится. Интерес к этому инструменту объясняется не только повышенными ставками на фоне околонулевых значений для классических депозитов, но и гибкостью условий таких вкладов – в ВТБ клиент самостоятельно может выбрать срок размещения, сумму и канал открытия, – комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
Портфель рублевых депозитов физлиц в ВТБ также продолжает расти. За январь-февраль он вырос на 6% и достиг 3 трлн рублей, портфель вкладов во всех валютах увеличился на 5,3% – до 3,44 трлн. В целом объем классических розничных сбережений в банке с начала года вырос более чем на 50 млрд рублей и достиг 5,25 трлн.
Банк «Открытие» снизил до 15% размер первоначального взноса по ипотеке21.03.2023 11:37
Экономика 21.03.2023 11:37
Банк «Открытие» упростил для компаний расчеты бизнес-картами21.03.2023 11:22
Экономика 21.03.2023 11:22
В Волгоградской области сократились запасы парфюма и мобильников20.03.2023 19:53
Экономика 20.03.2023 19:53
Сбербанк начал принимать заявки по семейной ипотеке на вторичное жильё для родителей детей с инвалидностью20.03.2023 16:55
Экономика 20.03.2023 16:55
Клиенты банка «Открытие» получат 5% кешбэк на все покупки по кредитной карте «120 дней»20.03.2023 12:26
Экономика 20.03.2023 12:26
«Волгоградэнергосбыт» обнародовал антирейтинг СНТ по платежной дисциплине20.03.2023 11:08
Экономика 20.03.2023 11:08
На волгоградском «КАУСТИКе» внедряют собственные изобретения сотрудников предприятия20.03.2023 09:25
Экономика 20.03.2023 09:25
ВТБ расширяет возможности клиентов при покупке вторичного жилья по «семейной ипотеке»20.03.2023 09:25
Экономика 20.03.2023 09:25
В Волгоградской области химическая промышленность стала лидером по уровню зарплат20.03.2023 08:08
Экономика 20.03.2023 08:08
Банк «Открытие» проведет вебинар по ВЭД для бизнеса18.03.2023 15:11
Экономика 18.03.2023 15:11
Кредит наличными банка «Открытие» признан лучшим потребительским кредитом года17.03.2023 17:58
Экономика 17.03.2023 17:58
«Открытие Инвестиции» регистрирует новых клиентов в режиме реального времени благодаря технологии искусственного интеллекта17.03.2023 17:13
Экономика 17.03.2023 17:13
Банк «Открытие» начал выдавать автокредиты на покупку автомобилей Tank17.03.2023 15:55
Экономика 17.03.2023 15:55
Бумаги Сбербанка обновили максимум с 22 февраля 2022 года, подскочив более чем на 10%17.03.2023 15:52
Экономика 17.03.2023 15:52
Сбер может направить на дивиденды за 2022 год рекордные 565 млрд рублей17.03.2023 15:49
Экономика 17.03.2023 15:49