Экономика

ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на 1 млрд юаней

Экономика 21.03.2023 11:34
0
21.03.2023 11:34


Портфель депозитов розничных клиентов в китайской валюте по итогам первого квартала в ВТБ вырастет на 1 млрд юаней – до 7,7 млрд. С начала года прирост составит более 15%. Этому будут способствовать повышенные ставки по вкладам и продолжающаяся дедолларизация сбережений.

Росту спроса на вклады в китайской валюте способствовало повышение максимальных ставок по таким депозитам, а также снижение интереса к долларовым инструментам.

-За последний год вклады в юанях стали популярной альтернативой классическим валютным вкладам в долларах и евро. В 2022 году более 10 тысяч клиентов ВТБ воспользовались новым инструментом сбережений, а в этом году спрос на них растет ускоренными темпами. По итогам первого квартала мы рассчитываем увеличить портфель вкладов в китайской валюте на 1 млрд юаней, а в целом за год он удвоится. Интерес к этому инструменту объясняется не только повышенными ставками на фоне околонулевых значений для классических депозитов, но и гибкостью условий таких вкладов – в ВТБ клиент самостоятельно может выбрать срок размещения, сумму и канал открытия, – комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

Портфель рублевых депозитов физлиц в ВТБ также продолжает расти. За январь-февраль он вырос на 6% и достиг 3 трлн рублей, портфель вкладов во всех валютах увеличился на 5,3% – до 3,44 трлн. В целом объем классических розничных сбережений в банке с начала года вырос более чем на 50 млрд рублей и достиг 5,25 трлн.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
21.03.2023 11:37
Экономика 21.03.2023 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.03.2023 11:22
Экономика 21.03.2023 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2023 19:53
Экономика 20.03.2023 19:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.03.2023 16:55
Экономика 20.03.2023 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2023 12:26
Экономика 20.03.2023 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2023 11:08
Экономика 20.03.2023 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2023 09:25
Экономика 20.03.2023 09:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2023 09:25
Экономика 20.03.2023 09:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2023 08:08
Экономика 20.03.2023 08:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.03.2023 15:11
Экономика 18.03.2023 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 17:58
Экономика 17.03.2023 17:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 17:13
Экономика 17.03.2023 17:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 15:55
Экономика 17.03.2023 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 15:52
Экономика 17.03.2023 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 15:49
Экономика 17.03.2023 15:49
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:42
«Наш главный страх – будущее»: волжанка рассказала о воспитании дочери с синдромом ДаунаСмотреть фотографии
12:00
Под Волгоградом выжившего после взрыва газа мужчину будут судить за гибель жены и дочериСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский оператор питания поделился опытом работы с экспертами из Ханты-МансийскаСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде серийных грабителей из Астрахани задержали благодаря резиновой перчаткеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
В Волгоградской области чиновников обязали дать жилье 22-летней сиротеСмотреть фотографии
11:20
Последствия жуткого ДТП на юге Волгограда показали в региональном ГУ МВДСмотреть фотографии
11:07
Россельхознадзор обнаружил на «Волгомясомолторге» 180 кг непонятного мороженогоСмотреть фотографии
11:06
Надо учить китайский. В Волгограде новую школу предлагают назвать в честь Мао ЦзэдунаСмотреть фотографии
10:38
Сады Придонья инвестируют в детствоСмотреть фотографии
10:26
Суд дал год чиновникам на ремонт разбитой дороги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:07
В Советском районе Волгограда ликвидируют 9 свалок за 3 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:47
Вахтовика с наркотиками задержали в рейсовом автобусе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:39
Труп рыбака обнаружили на берегу Цимлянского водохранилища в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
Под Волгоградом мужчина, пытаясь согреться, погиб в результате пожараСмотреть фотографии
09:19
Разведчики под Волгоградом бесшумно ликвидировали противникаСмотреть фотографии
07:54
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Волгоградской области выросла на 15%Смотреть фотографии
21:33
Все теплее и теплее: в Волгоградской области воздух прогреется до +21Смотреть фотографии
20:58
На Волжской ГЭС уменьшили сбросы из-за экономии водыСмотреть фотографии
20:24
«Расходы – нереальные»: сгоревший приют для бездомышей под Волгоградом восстает из пеплаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:53
В Волгоградской области сократились запасы парфюма и мобильниковСмотреть фотографии
19:32
Судимый волгоградец выхватил кошелек с 600 рублями у 86-летней пенсионеркиСмотреть фотографии
18:55
В ИК-28 Волгоградской области представили нового начальникаСмотреть фотографии
18:48
В Волгоградской области при странных обстоятельствах исчез 29-летний Роман СеренкоСмотреть фотографии
17:53
Жар костей не ломит: волгоградцам сообщили, когда отключат отоплениеСмотреть фотографии
17:48
Роман Скоков возглавил Волжский институт экономики, педагогики и праваСмотреть фотографии
17:17
«Тонул и звал на помощь»: в центре Волгограда спасатели извлекли из воды мужчинуСмотреть фотографии
16:36
Из КБР в соцучреждения Волгоградской области поставляли творог из пальмового маслаСмотреть фотографии
16:34
Волгоградцы получат две недели бесплатной связи от Tele2Смотреть фотографии
16:19
«Я абсолютно невиновен»: обвиняемый в терроризме генерал СК Музраев выступил с последним словом в судеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
В Волгоградской области женщина хотела сжечь трактор, но смогла поджечь лишь себяСмотреть фотографии
 