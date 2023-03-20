Сосновый лес у «Лысой горы» в Волгограде ждет санитарная рубка

Экология 20.03.2023 14:39
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20.03.2023 14:39
В Советском районе Волгограда проведут выборочную санитарную рубку в лесном массиве, расположенном вблизи мемориального комплекса «Лысая гора».
Как сообщили ИА «Высота 102» в «Центре защиты леса Волгоградской области», санитарно-оздоровительные мероприятия «прописали» специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» после обследования деревьев.
- Специалисты по результатам обследования составили акт лесопатологического обследования, в котором отметили основные причины повреждения древостоев в виде засухи, а также воздействие шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекших за собой наклон и вывал стволов деревьев, - рассказали в учреждении.
Лесной массив, который состоит в основном из хвойных деревьев, расположен на участке площадью более 10 га, который находится в ведении ФНЦ агроэкологии РАН. Здесь любят отдыхать жители близлежащих микрорайонов.
В ходе обследований специалисты выявили погибшие, упавшие и ломанные сосны, которые представляют опасность для людей, а также могут быть источником распространения насекомых-вредителей и болезней леса.
- Учитывая неудовлетворительное, ослабленное состояние лесного насаждения, лесопатологи назначили проведение выборочной санитарной рубки с оставлением живых деревьев, - сообщили специалисты.
По их мнению, это положительно скажется на состояние этого лесного массива.
Фото: ФБУ «Рослесозащита» - «Центра защиты леса Волгоградской области»
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