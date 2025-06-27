ФАС преждевременно заявила о возврате в бюджет Волгоградской области 156 миллионов





ФАС России 27 июня заявила о возврате в бюджет Волгоградской области более 156 млн рублей после внеплановой проверки. По данным антимонопольного ведомства, средства ранее были перечислены в рамках контракта на ликвидацию ТКО на территории региона. Однако, как стало известно ИА «Высота 102», соответствующее решение суда в настоящее обжалуется в вышестоящей инстанции.

Согласно официальному сообщению ФАС России, переплата в размере 156 млн рублей образовалась в период работы настоящего регионального оператора по сбору ТКО в переходный период (то есть после изгнания из Волгоградской области компании «Ситиматик», - Прим.ред.),.

– Подрядчик получал оплату услуг как в рамках единого тарифа в статусе регионального оператора, так и по контрактам, – говорится в сообщении ФАС России.

Выявив нарушения, антимонопольщики обратились в Арбитражный суд Волгоградской области с иском о признании двух контрактов ничтожными и о возврате уплаченных комитетом подрядчику денежных средств в бюджет региона. И волгоградский Арбитраж удовлетворил требования службы в полном объеме.

В компании «ЭкоЦентр», в свою очередь, заверили ИА «Высота 102», что уже обжалуют решение суда в вышестоящей инстанции. Иными словами, утверждать, что ФАС уже добилась возвращения 156 млн рублей в бюджет Волгоградской области, преждевременно.

– Решение суда по данному делу обжалуется в суде апелляционной инстанции. Выводы о двойном возмещении расходов в отношении именно ООО «ЭкоЦентр» не корректны, – прокомментировали в организации. – В соответствии с выводом, сделанным Верховным Судом Российской Федерации в определении от 27.03.2025 №305-ЭС24-24497 по делу №А40-28523/2024, вопросы перераспределения средств, взимаемых по установленным тарифам в области обращения с ТКО, подлежат решению в гражданско-правовом порядке между хозяйствующими субъектами, осуществлявшими в разные периоды деятельность региональных операторов по обращению с такими отходами – ООО «Ситиматик-Волгоград» и ООО «ЭкоЦентр». Таким образом, по завершении указанного процесса лишенный статуса ООО Ситиматик-Волгоград» должен будет возместить все расходы на устранение последствий его ненадлежащей работы. В настоящее время вопрос законности выводов ведомства о нарушении антимонопольного законодательства в действиях комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и ООО «ЭкоЦентр» также проверяется в суде.