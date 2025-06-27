Бочаров призвал молодежь на забывать идей советских архитекторов





На встрече с представителями молодежи и чиновниками, которая прошла 27 июня и была посвящена концепции развития набережной Волгограда, губернатор региона Андрей Бочаров призвал молодых людей не забывать идей советских архитекторов, которые занимались восстановлением Сталинграда после войны.

Напомним, что согласно задумке советских архитекторов, знакомство гостей со Сталинградом должно было начинаться именно с набережной. Взору туристов, прибывших в город речным транспортом, должен был открываться открыточный вид с пропилеями. Поднимаясь по центральной лестнице к фонтану, гости видели бы впереди здание наподобие московских высоток времен СССР (в настоящее время здесь находится собор Александра Невского, – Прим.ред.).

Обсуждая предстоящее преображение набережной от стадиона до Тулака сегодня, Андрей Бочаров нацелил молодежь на то, чтобы, включая воображение и фантазируя, они все же опирались на лучшие идеи своих советских специалистов.

– Важно, чтобы мы с вами и при обсуждении концепции, при реализации проектов развития прибрежной части города Волгограда, не нарушили ту стратегию, которая была определена ведущими архитекторами Советского Союза после Великой Отечественной войны, создававшими город Сталинград. Вы видите сегодня то наследие великих архитекторов, которые любили город, создавали, делали его красивым — тогда была создана основа. И часть набережной, лестница, многие сооружения — это как раз является частью такой архитектурной задумки, – подчеркнул волгоградский губернатор.