Куривший на диване 70-летний волгоградец сгорел в своей квартире

В Краснооктябрьском районе Волгограда после тушения пожара в своей квартире обнаружили тело погибшего мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, трагедия произошла под утро 19 марта в трехэтажном доме №12 по ул. Таращанцев. Владелец квартиры – 70-летний пенсионер – сдавал одну из комнат своей двушки местному жителю. Квартирант, проснувшись от сильного дыма, успел выбежать на улицу и вызвал МЧС.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании поступил в 4-30 ч. 19 марта.

– В квартире трехэтажного дома горели домашние вещи на площади 10 кв.м. Пожарные расчеты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04.59 ч., – уточнили в ведомстве.

Между тем, по предварительным данным СУ СК России по Волгоградской области, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Очагом возгорания был диван в комнате, где спал и курил погибший.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области