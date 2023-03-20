Руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии» в Волгограде Владислав Ушаков выступил в поддержку президента России, назвав мракобесием решение МУС в Гааге об аресте Владимира Путина. В поддержку российского президента молодогвардеец накануне вышел на улицу с плакатом «Мы все сейчас Путин!».

Фотография на которой Владислав Ушаков запечатлен с плакатом, опубликована в его социальных сетях. Под ней руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии» пишет следующее:

– Очередное западное мракобесие. Глава Международного уголовного суда Пётр Юзеф Хофманьский вдруг заявил о выдаче ордеров на арест президента России Владимира Путина и омбудсмена по правам детей Марию Львовой-Беловой. Повод: вывоз детей-сирот с прифронтовых территорий СВО. В МУС уверены, что Россия «воровала» детей, а не спасала от артиллерии ВСУ, которая с садистским удовольствием бомбила и бомбит социальные здания на территориях ЛДНР — школы, детские сады, приюты. Решение Гааги — очередная демонстрация недееспособности международных институтов права. Запад потерял моральную и правовую субъектность. Подобные резолюции — декларативный, политический акт, не способный ничего поменять, кроме разве что «кухонных» пересудов европейских элит.

Как пояснил Ушаков ИА «Высота 102», фразой на плакате он хотел напомнить недружественным странам, что подавляющее большинство граждан России поддерживают позицию президента Владимира Путина и его решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса и его мирных жителей.

Фото: Владислав Ушаков / VK.com