Из КБР в соцучреждения Волгоградской области поставляли творог из пальмового масла

В межрегиональном управлении Россельхознадзора выявили факт поставки фальсифицированных продуктов в соцучреждения Астраханской и Волгоградской областей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в рамках мониторинга за безопасностью пищевой продукции были отобраны пробы творога с массовой долей жира 9% и сметаны 20-процентной жирности.

По результатам лабораторных исследований в образцах были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе (кампестерин, стигмастерин, бета-ситостерин, холестерин), что свидетельствует о фальсификации жировой фазы продукта.

Выяснилось, что продукция была выработана предприятиями Кабардино-Балкарской Республики.

Данная информация была направлена в УФАС Кабардино-Балкарии, которая установила в действиях трех организаций-производителей признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившихся во введении в заблуждение относительно поставляемого товара, поскольку вместо творога и сметаны, которые должны быть изготовлены по ГОСТ, был поставлен молокосодержащий продукт.

В марте 2023 года Кабардино-Балкарским УФАС России производителям были выданы предупреждения о необходимости обеспечить производство качественной молочной продукции и не допускать замену натуральных молочных жиров растительными, в частности, пальмовым и соевым, которые могут нанести вред здоровью граждан.