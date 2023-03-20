Политика

Ответственных за внутреннюю политику чиновников обязали избавиться от iPhone до 1 апреля

Политика 20.03.2023 11:36
0
20.03.2023 11:36


До 1 апреля сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone, если они ими пользуются, на смартфоны других марок и с другой операционной системой. 
Как сообщает «Коммерсантъ», от американской техники также будет рекомендовано отказаться и чиновникам региональных внутриполитических блоков. В первую очередь это затронет тех, кто в региональных администрациях занимается внутренней политикой. 
- iPhone — всё. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем, - так прокомментировал изданию осведомленный с ситуацией источник.
Также он сообщил, что, возможно, администрация президента даже закупит новые безопасные телефоны для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от американской техники. 
Требование отказаться от iPhone, по данным «Ъ», связано с соображениями безопасности, так как эти гаджеты в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами.
Взамен сотрудникам администрации президента рекомендовали приобретать телефоны с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или «Аврора». Последняя разработана российской компанией «Открытая мобильная платформа» — «дочкой» ПАО «Ростелеком». 
Внутриполитический блок АП включает четыре управления: по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета, по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Сотрудники первых трех управлений будут заниматься кампанией по выборам президента-2024.
В Волгоградской области, напомним, внутреннюю политику курирует замгубернатора Геннадий Шевцов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
20.03.2023 11:07
Политика 20.03.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Политика
17.03.2023 19:50
Политика 17.03.2023 19:50
Комментарии

0
Далее
Политика
15.03.2023 14:51
Политика 15.03.2023 14:51
Комментарии

0
Далее
Политика
14.03.2023 13:46
Политика 14.03.2023 13:46
Комментарии

0
Далее
Политика
14.03.2023 10:10
Политика 14.03.2023 10:10
Комментарии

0
Далее
Политика
09.03.2023 20:00
Политика 09.03.2023 20:00
Комментарии

0
Далее
Политика
27.02.2023 20:00
Политика 27.02.2023 20:00
Комментарии

0
Далее
Политика
27.02.2023 15:53
Политика 27.02.2023 15:53
Комментарии

0
Далее
Политика
22.02.2023 14:09
Политика 22.02.2023 14:09
Комментарии

0
Далее
Политика
21.02.2023 13:14
Политика 21.02.2023 13:14
Комментарии

0
Далее
Политика
21.02.2023 12:43
Политика 21.02.2023 12:43
Комментарии

0
Далее
Политика
21.02.2023 12:04
Политика 21.02.2023 12:04
Комментарии

0
Далее
Политика
21.02.2023 11:13
Политика 21.02.2023 11:13
Комментарии

0
Далее
Политика
20.02.2023 14:13
Политика 20.02.2023 14:13
Комментарии

0
Далее
Политика
13.02.2023 17:37
Политика 13.02.2023 17:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:39
Сосновый лес у «Лысой горы» в Волгограде ждет санитарная рубкаСмотреть фотографии
14:31
Гусь Максу не товарищ: завершились съемки спин-оффакомедийного сериала «Зёма 3»Смотреть фотографии
13:43
Была ли мышь? В детской инфекционке в Волгоградской области по фото ищут грызунаСмотреть фотографии
13:23
В СУСК в Волгоградской области поставили точку в деле об убийстве после звонка материСмотреть фотографии
13:18
Банк «Открытие»: за последний год жители ЮФО стали есть меньше говядины и больше мяса птицыСмотреть фотографии
13:16
Куривший на диване 70-летний волгоградец сгорел в своей квартиреСмотреть фотографии
12:02
На благоустройство в Волгоградской области направят 2 млрд рублей в 2023 годуСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области ограждение набережной снесло ледяными глыбамиСмотреть фотографии
11:36
Ответственных за внутреннюю политику чиновников обязали избавиться от iPhone до 1 апреляСмотреть фотографии
11:08
«Волгоградэнергосбыт» обнародовал антирейтинг СНТ по платежной дисциплинеСмотреть фотографии
11:07
«Мы все сейчас Путин!»: в Волгограде ответили Гааге на «незаконную депортацию» украинских детейСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области бродячие собаки покусали еще двоих детейСмотреть фотографии
10:13
На юге Волгограда 22-летняя девушка на иномарке сбила подросткаСмотреть фотографии
09:48
Сотрудники ФСБ задержали волгоградку за подачу поддельных справок в ПФРСмотреть фотографии
09:25
На волгоградском «КАУСТИКе» внедряют собственные изобретения сотрудников предприятияСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде найден мертвым пропавший в октябре 2022 года мужчинаСмотреть фотографии
08:46
На проспекте Университетский в Волгограде на две ночи закроют тоннель для уборкиСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области химическая промышленность стала лидером по уровню зарплатСмотреть фотографии
21:27
Двойной триумф: волгоградский «Каустик» уверенно разобрался с клубом из ОмскаСмотреть фотографии
21:11
Обрит наголо. В Волгоградской области ищут жителя Подмосковья в зимних сапогахСмотреть фотографии
19:42
С разным итогом: волгоградские ватерполисты отыграли матчи чемпионата РФСмотреть фотографии
19:19
Врачи сообщили о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:00
«Утром ее взорвали»: в Волгоградской области на видео попали руины недостроенной больницыСмотреть фотографии
16:51
«Через три месяца станет глухим»: матери раненных на Украине мобилизованных волгоградцев штурмуют госпиталиСмотреть фотографии
15:35
«Влетела в ограждение»: на видео попал таран легковушек у «Волгоградэнергосбыта»Смотреть фотографии
14:34
Закончили на победной ноте: юные волгоградские гандболистки завоевали бронзу в первенстве РоссииСмотреть фотографии
14:33
В СВО погиб житель Волгоградской области Владимир ЛитвиненкоСмотреть фотографии
13:43
Курвиметра на них нет. В Волгограде полиция заглянула в ямы на «музыкальной» улицеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
Больше не «ласковый»?: инфекционист рассказала, как не пропустить убийственный гепатит ССмотреть фотографии
11:54
«Как вы тут живете?»: в Волгограде УК «Тандем» неделю ищет причину подтопления дома без подвалаСмотреть фотографии
 