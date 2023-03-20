Ответственных за внутреннюю политику чиновников обязали избавиться от iPhone до 1 апреля

Политика 20.03.2023 11:36
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20.03.2023 11:36
До 1 апреля сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone, если они ими пользуются, на смартфоны других марок и с другой операционной системой.
Как сообщает «Коммерсантъ», от американской техники также будет рекомендовано отказаться и чиновникам региональных внутриполитических блоков. В первую очередь это затронет тех, кто в региональных администрациях занимается внутренней политикой.
- iPhone — всё. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем, - так прокомментировал изданию осведомленный с ситуацией источник.
Также он сообщил, что, возможно, администрация президента даже закупит новые безопасные телефоны для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от американской техники.
Требование отказаться от iPhone, по данным «Ъ», связано с соображениями безопасности, так как эти гаджеты в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами.
Взамен сотрудникам администрации президента рекомендовали приобретать телефоны с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или «Аврора». Последняя разработана российской компанией «Открытая мобильная платформа» — «дочкой» ПАО «Ростелеком».
Внутриполитический блок АП включает четыре управления: по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета, по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Сотрудники первых трех управлений будут заниматься кампанией по выборам президента-2024.
В Волгоградской области, напомним, внутреннюю политику курирует замгубернатора Геннадий Шевцов.
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