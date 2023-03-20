Сотрудники ФСБ задержали волгоградку за подачу поддельных справок в ПФР





Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали в Ингушетии 41-летнюю женщину, которая подозревается к крупному мошенничеству при оформлении страховых пенсий по потере кормильца.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, установлено, что подозреваемая действовала в составе группы лиц по предварительному сговору.

- В целях хищения бюджетных средств, выделенных в качестве страховой пенсии, предоставляла в отделения Пенсионного Фонда России различных субъектов РФ поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы рождении несуществующих детей и потере ими кормильца, - рассказали в управлении.

Так, по данным следствия, с 2019 по 2022 год преступной группой, в которую входила подозреваемая, изготовлено более 50 поддельных комплектов документов, необходимых для предоставления заявлений о назначении соответствующих выплат.

В ходе обысков по месту задержания фигурантки уголовного дела обнаружены и изъяты поддельные печати, подтверждающие гражданство РФ, поддельных комплектов документов с нотариально заверенными доверенностями, паспорта лиц, на которых планировалась подготовка поддельных документов.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.159.2 УК России (Мошенничество при получении выплат группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, к нему причастных.



