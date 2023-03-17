На севере Волгограда строитель сорвался с высоты 12 метров

В Краснооктябрьском районе Волгограда 22-летний сотрудник строительной компании получил тяжелые травмы при падении с высоты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, несчастный случай произошел на территории поселка Солнечный. С места происшествия пострадавшего доставили в больницу.

Уточняется, что вызов в поселок Краснооктябрьского района поступил 16 марта днем. По имеющимся сведениям, мужчина сорвался со строительных лесов.

– Из поселка Солнечный мужчина 2000 года рождения был экстренно эвакуирован в больницу №25 Волгограда в реанимационное отделение, – сообщил собеседник информагентства, добавив, что у пострадавшего была диагностирована предварительная тяжелая травма головы.

В комитете здравоохранения Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что состояние пострадавшего на сегодня оценивается как тяжелое. Он по-прежнему находится в реанимации.

Между тем, известно, что молодой человек является сотрудником ООО «СтройТехИнвест» – волгоградской компании, которая, согласно открытым данным, занимается строительством жилых и нежилых зданий.