Происшествия

На севере Волгограда строитель сорвался с высоты 12 метров

Происшествия 17.03.2023 14:56
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17.03.2023 14:56


В Краснооктябрьском районе Волгограда 22-летний сотрудник строительной компании получил тяжелые травмы при падении с высоты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, несчастный случай произошел на территории поселка Солнечный. С места происшествия пострадавшего доставили в больницу. 

Уточняется, что вызов в поселок Краснооктябрьского района поступил  16 марта днем.  По имеющимся сведениям, мужчина сорвался со строительных лесов. 

– Из поселка Солнечный мужчина 2000 года рождения был экстренно эвакуирован в больницу №25 Волгограда в реанимационное отделение, – сообщил собеседник информагентства, добавив, что у пострадавшего была диагностирована предварительная тяжелая травма головы. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что состояние пострадавшего на сегодня  оценивается как тяжелое. Он по-прежнему находится в реанимации.  

Между тем, известно, что молодой человек является сотрудником ООО «СтройТехИнвест» – волгоградской компании, которая, согласно открытым данным, занимается строительством жилых и нежилых зданий. 

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