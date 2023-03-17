В Волгограде из-за ДТП изменили движение троллейбуса № 9

В Центральном районе Волгограда сегодня, 17 марта, рядом с остановкой «ЦПКиО» произошло ДТП с участием троллейбуса № 9 и легковушки. Как сообщает ИА «Высота 102», движение по маршруту временно изменено.





На фото: место ДТП спустя два часа

— Сегодня в 12.50 в Центральном районе на пересечении проспекта имени В. И. Ленина и улицы Глазкова по направлению в сторону улицы Бакинской произошло ДТП с участием троллейбуса № 9 «Нижний поселок ВГТЗ — Детский центр» и легкового автомобиля Hyundai Solaris, — прокомментировали в пресс-службе администрации Волгограда. — По предварительным данным, водитель автомобиля при совершении левого поворота не предоставил право преимущественного проезда общественному транспорту, двигавшемуся по прямой.

Уточняется, что в результате инцидента пассажиры и сотрудники МУП «Метроэлектронс» не пострадали. На место вызваны сотрудники ГИБДД.





На фото: место ДТП спустя два часа

— На время оформления ДТП движение троллейбусов № 9 осуществляется в границах «Нижний поселок ВГТЗ» — стадион «Волгоград Арена», — прокомментировали в горадмине.

Троллейбусы № 8а и № 10а не изменили своих маршрутов, так как у них предусмотрена возможность автономного хода.

Фото: читатели ИА «Высота 102»