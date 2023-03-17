Проекты Сбера победили в национальной премии «Событие года»





Сбер стал победителем национальной премии «Событие года» в двух номинациях.

Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных ArtificialIntelligenceJourney («Путешествие в мир искусственного интеллекта») признана лучшей в номинации «Образовательно-просветительское событие года» и лауреатом в номинации «Гибридное событие года». Торжественное открытие крупнейшего в России светомузыкального фонтана Сбера в Дербенте стало событием года в номинации «Лучший городской праздник».

Сбер ежегодно проводит AI Journeyдля обмена лучшими практиками и демонстрации новейших разработок. Как отмечают в Сбере, искусственный интеллект — ключевая технология, которая во многом задаёт вектор развития общества, государства и бизнеса. В 2022 году AI Journey объединила ведущих исследователей и разработчиков в сфере искусственного интеллекта уже в седьмой раз. Конференция набрала более 55 млн просмотров, второй год подряд став одним из крупнейших профильных событий. Её смотрели из 193 стран мира. На мероприятии выступили более 150 спикеров из 50 научных и бизнес-организаций, общая продолжительность их выступлений составила 60 академических часов.

В 2022 году конференция была сфокусирована на развитии научного направления: ведущие эксперты представили доклады по AI/ML, издан специальный выпуск журнала «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» про технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. В ходе конференции для школьников — на AI Journey Junior — прошли лекции по методам машинного обучения, тематические воркшопы и мастер-классы. Также были подведены итоги международного соревнования по AI Journey Contest, проведённого при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

Самый большой в России светомузыкальный фонтан площадью 4715 кв. м открылся 16 июля 2022 года в парке им. Низами Гянджеви в Дербенте. Его строительство профинансировал Сбербанк. Объект выполнен в архитектурных традициях Дагестана из местного природного камня. На празднике, посвященном церемонии открытия, присутствовали 35 тысяч гостей. Более 100 тысяч жителей и гостей города посетили фонтанный комплекс после открытия.

Основой концепции городского праздника стала идея о том, что Дербент — самый древний город России — возник там, где по легенде воды моря встречались с чистой водой подземных рек. Это место встречи и стало точкой рождения древнейшей культуры, которая до сих пор хранит свои традиции, передавая их из поколения в поколение.Поэтому именно фраза «МестоВстречи» стала официальным хештегом мероприятия в социальных сетях. На празднике выступили популярные артисты и звезды российской эстрады. В завершение программы гостей праздника ждал яркий салют.

Ежегодная национальная премия «Событие года» — высшая награда для профессионалов событийной индустрии. В 2023 году премия состоится в 11-й раз. Она традиционно выявляет лучшие отечественные практики, охватывающие все форматы мероприятий, позволяет определить трендсеттеров и обеспечивает их заслуженное признание. Премия нацелена на повышение значимости событийной индустрии как отрасли, способствующей развитию креативной экономики РФ, и проходит при поддержке Правительства Москвы и информационного агентства ТАСС.



















