В Волгограде дознавателями Отдела полиции Красноармейского района возбуждено уголовное дело по ст. 254 УК РФ по факту порчи земли нефтепродуктами. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о многочисленных нарушениях природоохранного законодательства в деятельности ООО «Экойл». Предприятие, согласно открытым данным, специализируется на сборе отходов и предоставлении прочих услуг в области добычи нефти и природного газа.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону, о снованием для возбуждения послужили оперативные материалы, предоставленные сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.





– На территории одной их промышленных баз, находившихся на территории Красноармейского района, при выполнении обязательств по заключенным договорам на вывоз и утилизацию нефтесодержащих отходов, слив вредных продуктов осуществлялся в почву, чем причинен ущерб окружающей среде.

Согласно экспертному заключению в пробах почвы, отобранных на загрязненной территории, имеются нефтесодержащие отходы 3 класса опасности, – рассказали информагентству в полиции.

Уточняется, что теперь полицейским предстоит выяснить в ходе расследования все обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступления. На данный момент точная сумма материального ущерба не озвучивается, однако, как стало известно ИА «Высота 102», на сегодня она уже исчисляется десятками миллионов рублей.





Напомним, о сбросе на почву нефтяного шлама на территории Красноармейского района вблизи улицы 40 лет ВЛКСМ стало известно в октябре 2022 года. На месте, куда сливались отходы нефтепереработки, образовались целые озера горючих и опасных веществ. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов, природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области