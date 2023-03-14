В Волгоградской области назвали вакансию с зарплатой в 150 тысяч рублей









Новый рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий марта в Волгограде возглавил руководитель группы по прямым продажам в банке. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании SuperJob, соискателю предлагают зарплату от 150 тысяч рублей.





Второе место занимает вакансия менеджера по продажам. Работодатель специализируется на оптовой торговле нефтепродуктами. Будущему сотруднику обещают оплату от 120 тысяч рублей.





На третьем месте — вакансия менеджера по продажам легкомоторных масел. Ему предлагают оплату от 80 тыс. рублей, премии и корпоративную мобильную связь.





Также в рейтинг вошла вакансия заместителя генерального директора по строительству с опытом работы от 5-ти лет. Сотруднику готовы платить от 70 тысячи рублей.





Замыкает рейтинг вакансия технолога пищевого производства.





К слову, больше всего в марте в крупнейших российских городах готовы платить коммерческому директору call-центра - до 700 тысяч рублей.



