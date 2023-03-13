Спорт

Реванш не удался: волгоградские гандболистки потерпели пятое поражение от чемпионок России

Спорт 13.03.2023 21:45
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13.03.2023 21:45


Волгоградским гандболисткам не удалось взять реванш у чемпионок России в сегодняшней встрече 8-го тура второй части предварительного этапа женской  суперлиги. Как сообщает спортивный обозреватель ИА «Высота 102», «Динамо-Синара» уступили на выезде «Ростов-Дону» со счётом 22:32 и, таким образом, потерпели пятое по счету поражение в сезоне от одного и того же соперника.

Счёт в матче открыли гости уже на самом старте. Получив право начинать игру с центра, динамовки разыграли атаку, по завершению которой Арина Безбабных выполнила навесную передачу на Олесю Горячеву и та уверенно поразила цель. Ростовчанки сравняли достаточно быстро. Виктория Турусина при попытке защиты толкнула бросающего игрока в зоне семи метров и судья тут же показал ей жёлтую карточку и назначил пенальти, который уверенно реализовала гандболистка хозяек. К пятой минуте поедника счёт был уже 3:2 в пользу «Ростов-Дона». У волгоградок отличилась Безбабных, уверенно прорвавшись сквозь плотную оборону и поразившая ворота соперниц. На протяжении нескольких игровых минут «Динамо» находилось в роли догоняющих. Дуплетом выстрелили Елизавета Дудкина и Анастасия Старшова. А на восьмой минуте динамовки убежали в стремительную атаку. Екатерина Долматова с центра площадки выполнила точный длинный пас на Софью Васильеву, которая не могла испортить красивую комбинацию и вывела свой клуб вперёд - 5:4.

В середине тайма случился яркий момент. Вратарь волгоградского коллектива Анна Верещак воспользовалась тем, что у оппоненток в один момент оказались пустые ворота,  и совершила попытку через всё поле забросить дальним броском. Но везение оказалось не на её стороне и мяч приземлился на сетку с верхней стороны.

При счёте 9:6 в пользу дончанок главный тренер «Динамо» Олег Кулешов взял тайм-аут. Особое  внимание он уделил игровому заданию для Елизаветы Дудкиной и Олеси Горячевой, а также активно призывал своих подопечных забить мяч и сократить отставание. Указание своего наставника успешно выполнила Анастасия Старшова, поразившая ворота после проведённой комбинации с участием  Долматовой и Дудкиной.

Тем не менее, разрыв в счёте до конца первой половины игры только увеличивался. Более опытные хозяйки эффективнее использовали свои моменты, тогда как волгорадки довольствовались редкими заброшенными голами. На последней минуте тайма Кулешов снова запросил паузу  и расписал для своих гандболисток заключительную атаку в первой половине поединка. И, вернувшись на площадку, Анастасия Старшова забросила десятый мяч волгоградской команды. Но ростовчанки до сирены успели ещё раз отличиться и на перерыв клубы ушли со счётом 17:10 в пользу «Ростов-Дона».

После возобновления встречи на 32-й минуте у динамовок снова реализовала свой шанс Анастасия Старшова, которая атаковала с правого фланга. Вскоре Виктория Турусина получила право на исполнение пенальти, но переиграть вратаря не смогла. Спустя несколько минут всё у той же Турусиной появилась возможность забить с  двух повторных семиметровых бросков. И оба раза она была точна. Счёт стал 19:14 в пользу хозяек.

 
В середине второго тайма впервые в матче отличилась 18-летняя динамовка Анастасия Чешева с голевого паса Алины Загородневой. Вслед за этим Екатерина Долматова с центра площадки атаковала пустые ворота соперниц, однако не попала точно в цель. Хозяйки установили комфортное для себя преимущество. Тем не менее, гандболистки «Динамо» рук не опускали.  Виктория Турусина снова с пенальти оформила хет-трик  и записала на счёт своего коллектива 17-ое результативное действие. Когда результат стал 26:19, наставник гостей снова решил встряхнуть своих подопечных через тайм-аут. Шумовая поддержка донских болельщиков  была настолько громкой в этот момент, что зрителям трансляции было тяжело расслышать игровые задания и замечания Кулешова.
 
За 10 минут до финальной сирены у динамовок забила Безбабных, которой ассистировала Долматова. Вслед за этим отличилась Старшова, успешно реализовавшая выход один на один с голкипером. Автором заключительного набранного балла  в составе волгоградок за пять минут до конца стала Софья Васильева. Итоговая победа «Ростов-Дона» - 32:22. Лучшим игроком в составе гостей была признана Олеся Горячева, которую отметили за активность и  два заработанных очка.

Несмотря на оба поражения в двух спаренных матчах с ростовчанками, волгоградские девушки  проявили самоотдачу и  стремление играть в смелый атакующий гандбол с одним из топовых клубов нашего чемпионата.  Главный тренер волгоградских гандболисток Олег Кулешов поблагодарил подопечных за продемонстрированный  характер. Стоит отметить, что средний возраст игроков «Динамо» на данный момент составляет 21,2 года.

В следующем туре «Динамо-Синара» сразится с лидером турнира - московским ЦСКА.  Встреча пройдёт в Волгограде в ФОКе «Молодёжный» 18 марта. Начало в 14.00.

Иван Тюгаев

Фото "Динамо-Синара" VK.com

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