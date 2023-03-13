Волгоградским гандболисткам не удалось взять реванш у чемпионок России в сегодняшней встрече 8-го тура второй части предварительного этапа женской суперлиги. Как сообщает спортивный обозреватель ИА «Высота 102», «Динамо-Синара» уступили на выезде «Ростов-Дону» со счётом 22:32 и, таким образом, потерпели пятое по счету поражение в сезоне от одного и того же соперника.

Счёт в матче открыли гости уже на самом старте. Получив право начинать игру с центра, динамовки разыграли атаку, по завершению которой Арина Безбабных выполнила навесную передачу на Олесю Горячеву и та уверенно поразила цель. Ростовчанки сравняли достаточно быстро. Виктория Турусина при попытке защиты толкнула бросающего игрока в зоне семи метров и судья тут же показал ей жёлтую карточку и назначил пенальти, который уверенно реализовала гандболистка хозяек. К пятой минуте поедника счёт был уже 3:2 в пользу «Ростов-Дона». У волгоградок отличилась Безбабных, уверенно прорвавшись сквозь плотную оборону и поразившая ворота соперниц. На протяжении нескольких игровых минут «Динамо» находилось в роли догоняющих. Дуплетом выстрелили Елизавета Дудкина и Анастасия Старшова. А на восьмой минуте динамовки убежали в стремительную атаку. Екатерина Долматова с центра площадки выполнила точный длинный пас на Софью Васильеву, которая не могла испортить красивую комбинацию и вывела свой клуб вперёд - 5:4.

В середине тайма случился яркий момент. Вратарь волгоградского коллектива Анна Верещак воспользовалась тем, что у оппоненток в один момент оказались пустые ворота, и совершила попытку через всё поле забросить дальним броском. Но везение оказалось не на её стороне и мяч приземлился на сетку с верхней стороны.



При счёте 9:6 в пользу дончанок главный тренер «Динамо» Олег Кулешов взял тайм-аут. Особое внимание он уделил игровому заданию для Елизаветы Дудкиной и Олеси Горячевой, а также активно призывал своих подопечных забить мяч и сократить отставание. Указание своего наставника успешно выполнила Анастасия Старшова, поразившая ворота после проведённой комбинации с участием Долматовой и Дудкиной.

Тем не менее, разрыв в счёте до конца первой половины игры только увеличивался. Более опытные хозяйки эффективнее использовали свои моменты, тогда как волгорадки довольствовались редкими заброшенными голами. На последней минуте тайма Кулешов снова запросил паузу и расписал для своих гандболисток заключительную атаку в первой половине поединка. И, вернувшись на площадку, Анастасия Старшова забросила десятый мяч волгоградской команды. Но ростовчанки до сирены успели ещё раз отличиться и на перерыв клубы ушли со счётом 17:10 в пользу «Ростов-Дона».

После возобновления встречи на 32-й минуте у динамовок снова реализовала свой шанс Анастасия Старшова, которая атаковала с правого фланга. Вскоре Виктория Турусина получила право на исполнение пенальти, но переиграть вратаря не смогла. Спустя несколько минут всё у той же Турусиной появилась возможность забить с двух повторных семиметровых бросков. И оба раза она была точна. Счёт стал 19:14 в пользу хозяек.