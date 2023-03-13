«Имитировал женский голос»: в Волгограде будут судить секс-мошенника





В Волгограде передано в суд уголовное дело о мошенничестве под предлогом интим-услуг. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, приговор в ближайшее время выслушает житель Ульяновской области, который решил заработать весьма оригинальным образом.

– Мужчина создал сайт с объявлениями о предоставлении интимных услуг. В опубликованных анкетах женщин он использовал вымышленные данные и найденные в глобальной сети фотографии. Принимая звонки, создатель сайта имитировал женский голос и просил полную предоплату. После получения средств общение прекращалось, – говорится в сообщении МВД РФ.

На удочку мошенника попался и студент из Волгограда, который в сентябре прошлого года перевел злоумышленнику 40 тысяч рублей, и в итоге не получил желаемой услуги.

Деньги, как выяснили правоохранители, полученные незаконным способом, направлялись на электронные кошельки, а затем переводились на карты, оформленные на подставных лиц.

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области подозреваемый был задержан на территории Ульяновской области. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями 30 и 159 УК РФ.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дело интим-мошенника будет рассматривать Центральный суд Волгограда.

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