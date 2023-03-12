Спорт

Неудачный старт: волгоградские регбисты уступили краснодарским «Богатырям» со счетом 19:51

Спорт 12.03.2023 21:50
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12.03.2023 21:50


Регбисты волгоградского «Ротора» в гостях уступили в первом матче чемпионата Высшей лиги России «Богатырям» из Краснодара со счётом 19:51. Напомним, финал первенства состоится в июне в Волгограде.

Поединок прошёл на футбольном стадионе «Кубань». Как сообщает ИА «Высота 102», начало встречи оказалось неудачным для гостей. Уже на 4-й минуте игрок хозяев совершил прорыв в зачётную зону «Ротора» и набрал первые 4 очка для своей команды. Затем краснодарцы получили право на реализацию попытки. Мяч был установлен на линии, параллельной боковой линии поля и пересекающей ту точку, в которой был произведён занос. И реализация прошла успешно для «Богатырей» — они набрали дополнительные два балла. После этого игра на некоторое время переместилась на половину поля краснодарского клуба.


Волгоградская команда отчаянно пыталась прорвать оборону соперника, но те, воспользовавшись потерей игрового снаряда в атаке регбистами «Ротора» организовали быструю контратаку  и в несколько передач дали своему игроку возможность снова вбежать с мячом в зачётную линию. За это кубанцы получили ещё 5 очков и повели уже со счётом 12:0. Реализация попытки оказалась безуспешной для хозяев. Мяч не достиг цели.

«Ротор» «размочил» счёт на 26-й минуте. В результате схватки, в которой несколько регбистов обхватили друг друга руками и боролись за игровой снаряд, автором результативной попытки стал капитан и играющий тренер сине-голубых Георгий Веливанов. Вслед за этим гости не смогли набрать дополнительное количество баллов в результате неудачной реализации.


На 34-й минуте после удара по мячу игрока гостей Даниила Зевака мяч подобрал регбист «Богатырей» и совершил с ним забег  в зачётную зону. Затем хозяева ещё раз заработали очки и промежуточный результат стал к этому времени 22:7. Но перед самым перерывом игрок «Ротора» Алексей Татарченко после схватки нырнул за ворота  и оформил для своей команды пять баллов. Никита Сботов реализовал попытку и сделал счёт 22:12.

Начало второго тайма преимущественно проходило на половине поля хозяев. Тем не менее, 10 минут команды не могли отличиться. И лишь, когда регбист «Ротора» Владимир Крылов в силовой манере сумел прорваться сквозь плотную оборону «Богатырей», сине-голубые приблизились к своим противникам на расстояние в пять очков.  А Никита Сботов в следующей атаке принёс волгоградцам ещё два дополнительных балла. После этого хозяева отодвинули игру от своих ворот и уже на 56-й минуте снова убежали в отрыв  от своих соперников на десять очков.


Остаток матча прошёл под полным контролем кубанского клуба и они сумели реализовать ещё несколько своих попыток, в то же время, не позволив «Ротору» набрать ни одного балла. Итоговый результат — победа «Богатырей» со счетом 51:19.

Следующий поединок волгоградский клуб проведёт 25 марта на выезде против «Град Петрова» из Таганрога.

Автор: Иван Тюгаев

Фото: Федерация регби Волгоградской области / vk.com

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