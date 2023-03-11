В Елани Волгоградской области закрыли для движения затопленный мост









Из-за подъёма уровня воды и частичного перелива дороги временно приостановлено движение автотранспорта по мосту Гребля в рабочем поселке Елань. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Еланского района Волгоградской области.





При этом в настоящее время идет укрепление четырех перекидных мостов на территории Вязовского сельского поселения, которые могут не выдержать напора ледяных масс.









Все мосты уже отрегулированы по высоте, чтобы избежать повреждений и ледяных заторов, подкопаны берега, заранее освобождённые от деревьев, представляющих опасность при половодье. Кроме того, подготовлена техника на случай резкого подъёма воды для эвакуации жителей, находящихся в зоне подтопления.





Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о ситуации с подтоплением дворовых территорий в Михайловке, Новоаннинском и Кумылженском районах региона.

В администрации поселения организовано круглосуточное дежурство для оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций. Мониторинг уровня воды проводится ежечасно, заверили в администрации, но до критических отметок еще далеко.