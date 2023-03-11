Происшествия

В Елани Волгоградской области закрыли для движения затопленный мост

Происшествия 11.03.2023 12:07
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11.03.2023 12:07



Из-за подъёма уровня воды и частичного перелива дороги временно приостановлено движение автотранспорта по мосту Гребля в рабочем поселке Елань. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Еланского района  Волгоградской области.

При этом в настоящее время идет укрепление четырех перекидных мостов на территории Вязовского сельского поселения, которые могут не выдержать напора ледяных масс.



Все мосты уже отрегулированы по высоте, чтобы избежать повреждений и ледяных заторов, подкопаны берега, заранее освобождённые от деревьев, представляющих опасность при половодье. Кроме того, подготовлена техника на случай резкого подъёма воды для эвакуации жителей, находящихся в зоне подтопления.

В администрации поселения организовано круглосуточное дежурство для оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций. Мониторинг уровня воды проводится ежечасно, заверили в администрации, но до критических отметок еще далеко.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о ситуации с подтоплением дворовых территорий в Михайловке, Новоаннинском и Кумылженском районах региона.

Фото администрации Еланского района VK.com

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