В Волгограде в ДТП покалечились двое пассажиров маршрутки









В Кировском районе Волгограда в ДТП с маршруткой пострадали двое человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне 10 марта в 15-45 ч.





В результате ДТП двое пассажиров маршрутного такси в возрасте 77-и и 52-х лет были госпитализированы.

Маршрутное такси «Фиат Дукато» под управлением 42-летнего водителя двигалось по ул. 64 Армии со стороны Кировского района в сторону Советского. Водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой Х-рей», которая ехала впереди.