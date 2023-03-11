Происшествия

В Волгограде в ДТП покалечились двое пассажиров маршрутки

Происшествия 11.03.2023 11:27
0
11.03.2023 11:27



В Кировском районе Волгограда в ДТП с маршруткой пострадали двое человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне 10 марта в 15-45 ч.

Маршрутное такси  «Фиат Дукато» под управлением 42-летнего водителя двигалось  по ул. 64 Армии со стороны Кировского района в сторону Советского. Водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой Х-рей», которая ехала впереди.

В результате ДТП двое пассажиров маршрутного такси в возрасте 77-и и 52-х лет были госпитализированы.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
11.03.2023 12:07
Происшествия 11.03.2023 12:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.03.2023 11:07
Происшествия 11.03.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.03.2023 10:52
Происшествия 11.03.2023 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2023 11:45
Происшествия 10.03.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2023 11:30
Происшествия 10.03.2023 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2023 10:14
Происшествия 10.03.2023 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2023 09:39
Происшествия 10.03.2023 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2023 09:16
Происшествия 10.03.2023 09:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 18:28
Происшествия 09.03.2023 18:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 17:10
Происшествия 09.03.2023 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 16:39
Происшествия 09.03.2023 16:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 16:36
Происшествия 09.03.2023 16:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 14:09
Происшествия 09.03.2023 14:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 12:56
Происшествия 09.03.2023 12:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2023 12:48
Происшествия 09.03.2023 12:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:26
На Мамаевом кургане в Волгограде прощаются с военным священником Георгием ЛазаревымСмотреть фотографии
12:07
В Елани Волгоградской области закрыли для движения затопленный мостСмотреть фотографии
11:48
Под Волгоградом с почестями похоронили погибшего на Украине бойца ЧВКСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде в ДТП покалечились двое пассажиров маршруткиСмотреть фотографии
11:07
«Ослепило солнце»: волгоградец прокатился по встречке на Нулевой продольнойСмотреть фотографии
10:52
На трассе Волгоград-Москва в ДТП пострадали четверо пассажиров микроавтобусаСмотреть фотографии
10:35
В Волжском у горе-матери забрали двоих детейСмотреть фотографии
10:21
«Соседей уже вывезли»: ранний паводок держит в напряжении жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде снесут два аварийных дома за 1,6 миллионаСмотреть фотографии
09:16
Мобилизованных волгоградцев освободили от уплаты пени за коммунальные услугиСмотреть фотографии
08:28
«Это уже не наша Фонтанка»: волжане подали в суд на мэрию из-за сноса деревьев на исторической улицеСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде проверят прочность скульптуры Родины-материСмотреть фотографии
07:48
В Волгоградской области подорожали мука и чайСмотреть фотографии
21:57
В Волгограде регоператора оштрафовали на 203 тысячи за повреждение ливневки мусоровозомСмотреть фотографии
21:24
Без права на ошибку: в Волгоград возвращается большой футболСмотреть фотографии
21:21
Интрига разрешилась: спальные районы Волгограда зачистил от гигантских помоек коммунальный десантСмотреть фотографии
20:23
Волгоградские приставы присмотрели участок в Чечне в счет погашения долгаСмотреть фотографии
20:05
Осужденный за подготовку теракта волгоградский подросток сбежал с семьей из РоссииСмотреть фотографии
18:32
После публикации «Высоты 102» о раненных на Украине волгоградцах СК начал проверкуСмотреть фотографии
18:28
За проект ремонта «Царицынской оперы» в Волгограде заплатят 7,7 млн рублейСмотреть фотографии
17:30
В СВО погиб 23-летний волгоградский десантник Никита НестеренкоСмотреть фотографии
16:54
«Гранату и коноплю подкинули»: строитель потребовал отмены приговора в волгоградском судеСмотреть фотографии
16:34
Улетали в Стамбул и Ереван: аэропорт Волгограда обслужил 208 тыс. человекСмотреть фотографии
15:53
Испанские бренды Bershka и Pull & Bear в апреле вернутся в РоссиюСмотреть фотографии
15:24
«Буду праздновать второй день рождения»: волгоградский депутат Гимбатов попал под обстрел в зоне СВОСмотреть фотографии
15:15
«Красный Октябрь» – лидер среди производителей проката из нержавеющей стали email PrintСмотреть фотографии
14:45
Волгоградцев просят помочь жертвам взрыва газа в ЕланиСмотреть фотографии
14:38
Пятерых детей, отравившихся угарным газом в Волжском, выписали домойСмотреть фотографии
13:59
УК вместе с жителями написали «Диктант ЖКХ» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:52
В Еланском районе Волгоградской области из-за угрозы подтоплений привлекли спецтехникуСмотреть фотографии
 