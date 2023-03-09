На юге Волгограда 45-летний бывший зэк вырвал кошелек у бабушки

В Волгограде задержали 45-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, который ограбил 84-летнюю женщину. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось 6 марта около подъезда одного из домов по проспекту Героев Сталинграда в Красноармейском районе. К пенсионерке подбежал мужчина и, выхватив из ее сумки кошелек, где находились документы и 4 тысячи рублей, скрылся.

Вскоре грабителя задержали. Он сознался в совершении преступления. Похищенные у пенсионерки деньги бывший зэк успел потратить на спиртное.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.