Расследования

В Волгограде ищут очевидцев падения из маршрутки 19-летней пассажирки

Расследования 07.03.2023 15:28
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07.03.2023 15:28



Сотрудники следственного отдела по Центральному району Волгограда проводят проверку происшествия с участием маршрутного такси, из которого на ходу выпала на дорогу 19-летняя пассажирка.
- В настоящее время проводится осмотр транспортного средства, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение, - сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.



Напомним, что 6 марта около 17:50 напротив дома №21 по улице Краснознаменская из салона маршрутки № 98 на ходу выпала девушка. Причиной случившегося стало самопроизвольное открытие двери. Пострадавшую доставили в больницу. Видео случившегося попало на уличные камеры видеонаблюдения. Ранее о начале проверки сообщила прокуратура Волгоградской области. 
Следственный отдел по Центральному району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области просит очевидцев и пассажиров маршрутки, которые находились в салоне вместе с пострадавшей девушкой, позвонить по телефону: 8-937-567-84-29.

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