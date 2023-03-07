Происшествия

В Котово прокуратура собрала экстренное совещание из-за пропажи тепла в шести домах

Происшествия 07.03.2023 14:08
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07.03.2023 14:08


В городе Котово Волгоградской области – очередные проблемы с теплоснабжением многоквартирных домов. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, батареи начали остывать еще накануне утром. Тревожными новостями котовчане обменивались в соцсетях. 

– Нет тепла на ул. Победы в домах №№12, 16,18, 29, на улице Лаврова 3 и 11, – рассказывали горожане. – Конечно, хорошо, что хотя бы на улице нет мороза, но в квартирах очень холодно! 

При этом, по словам котовчан, попытки выяснить в управляющей компании причины отключения тепла успехом не увенчались. 

Между тем, как выяснилось, ситуация, действительно, сложилась критическая. 

В администрации городского поселения сообщили, что сегодня состоялось экстренное совещание, инициаторами которого стали прокуратура, администрация городского поселения и района. Тема совещания – отсутствие тепла в нескольких домах Котово.

– На 7 марта без тепла остаются больше 160 человек, – говорится в сообщении. 

После совещания была создана комиссия для обхода МКД. Аналитическая группа должна принять решение о дальнейших действиях.

– Теплом жители домов должны быть обеспечены до 18.00, – озвучили члены совещания  выдвинутое требование к поставщикам тепла и обслуживающим многоквартирный дом управляющим компаниям. 

Корреспонденту ИА «Высота 102» удалось связаться с руководителем ООО «Тепловая компания Котово» Алексеем Чесноковым, который прокомментировал сложившуюся ситуацию. 

– Сейчас мы проводили обход по домам, делаем замеры теплоносителя, – пояснил он. – По нашей части подтвердилась ситуация только в одном подъезде одного дома, сейчас мы разбираемся в ней. Но заверяю, что наши котельные работают в обычном режиме, тепло подается с нормативным давлением, ремонтных работ и нештатных ситуаций на нашем оборудовании нет. Я думаю, вопросы нужно задать управляющим компаниям. Они самовольно установили циркуляционные насосы в подвалах домов, которые разгоняют теплоноситель по трубам. Это самый легкий способ решить вопрос с отоплением в доме, вместо того, чтобы разбираться, почему тепло не доходит до каждой квартиры в необходимом объеме, и тратиться на замену и ремонт оборудования. Кроме того, одну управляющую компанию мы уличили в несанкционированном сбросе теплоносителя. Мы считаем, это прямое воровство. Но в любом случае, мы не предпринимали никаких действий по ограничению теплоснабжения домов. Да, есть споры с управляющими компаниями, у нас есть дебиторская и кредиторская задолженность, это процесс нормальный, но мы не ограничивали подачу тепла. 

В свою очередь директор УК "ЖЭУ" Сергей Абрамов заверил ИА "Высота 102", что по состоянию на 15-30 ч. 7 марта ситуация стабилизовалась. 

- Тепловая компания отрегулировала подачу тепла и в дома стало поступать тепло, - пояснил он. 

В администрации городского поселения также сообщили, что теплоснабжение города было восстановлено сегодня до 15-00 часа. 

Между тем, жители Котово признались, что вконец измучены постоянными проблемами с отоплением и водоснабжением.

– Весь отопительный сезон у нас то тепла нет, то воды, – говорят горожане. – А на днях нас еще шокировали платежками с перерасчетом якобы за тепло и горячую воду – у кого-то цифры в два раза больше, чем были раньше! А за что платить? За наши страдания и мучения, вечный холод в квартирах и отсутствие то горячей, то холодной воды?

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», 3 марта добровольно сложил с себя полномочия глава администрации городского поселения Котово Сергей Лесниченко. И.о. главы до объявления и подведения результата конкурса на замещение этой должности назначена Наталья Ефимченко, ранее являвшаяся заместителем Сергея Лесниченко. 

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