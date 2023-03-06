Студент вуза помог оперативникам Волгограда задержать интим-мошенника из Ульяновска





В Волгограде прокуратура 6 марта направила в Центральный районный суд уголовное дело о покушении на мошенничество под видом оказания интимных услуг. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, обвиняемым по делу выступает 37-летний житель Ульяновской области. Молодой человек пытался выманить у студента волгоградского вуза 80 тысяч рублей.

– Согласно материалам уголовного дела, которое расследовалось сотрудниками ОП-4 УМВД России по Волгограду, 3 сентября прошлого года 18-летний уроженец Республики Узбекистан, проходящий обучение в вузе Волгограда, позвонил по номеру, указанному на одном из сайтов, где предлагались интим-услуги. Введя молодого человека в заблуждение, житель Ульяновской области попросил перечислить ему на карту за оказание интимных услуг более 40 тысяч рублей, что и было сделано. В дальнейшем обвиняемый попросил еще 40 тысяч рублей якобы для разблокировки предыдущего платежа. Однако студент понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию, – сообщила Оксана Черединина.

Задержать мошенника удалось 19 января 2023 года. Уголовное дело было возбуждено и расследовалось по ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ УК РФ – покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.

– Вину в содеянном мужчина полностью признал, причиненный ущерб возмещен, – уточняет представитель прокуратуры. – Прокуратура сочла собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.