В Волжском из-за шквалистого ветра рухнул светофор









В Волжском Волгоградской области из-за сильного ветра, который бушует в регионе, рухнул светофор. Об этом сообщили ИА «Высота 102» очевидцы. Происшествие случилось на перекрестке улиц Карбышева и Пионерской. К счастью, никто не пострадал.





Напомним, сегодня в регионе лютует шквалистый ветер. Скорость порывов достигает 15-18 метров в секунду.