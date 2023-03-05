На улице Краснознаменской в Волгограде сбили 73летнего велосипедиста

Происшествия 05.03.2023 11:52
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05.03.2023 11:52
ДТП случилось 4 марта в 16-00 часов в Центральном районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около дома №2 по ул. Краснознаменской при перестроении велосипед «Стелс» под управлением 73-летнего мужчины врезался в автомобиль «Киа Рио».
Управлявший двухколесным транспортом пенсионер получил травмы и был госпитализирован.
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Происшествия 05.03.2023 10:08
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