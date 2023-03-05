«Отомстил за развод»: под Волгоградом бывший муж сжег иномарку экс-супруги

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 05.03.2023 09:11
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05.03.2023 09:11
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Котельниковском районе мужчина сжег иномарку, принадлежащую его бывшей супруге. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 42-летний мужчина после развода тщетно пытался помириться со своей бывшей супругой. Тогда в отместку он проник в гараж, где стоял «Форд Фокус», плеснул в салон машинным маслом и поджег машину.
Автомобиль выгорел полностью. Ущерб составил 600 тысяч рублей. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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