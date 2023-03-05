На юге Волгограда нашли тело 42-летней женщины после пожара









В Волгограде погибла женщина в сгоревшей квартире. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, трагедия произошла в девятиэтажном доме №14 по ул. Изобильная в Красноармейском районе вечером 4 марта.





- Загорелась квартира на первом этаже в четвертом подъезде, сильный едкий дым развеялся по всему дому и даже жильцы соседних многоэтажек проснулись от этого запаха, - делятся волгоградцы.





По свидетельствам жильцов, к дому подъехали несколько скорых и пожарных машин, жильцов подъезда, где горела квартира, вывели на улицу.





Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило накануне в 23-45 ч.





- Горели домашние вещи в квартире на площади 45 квадратных метров, пожар был ликвидирован в 0-24 ч., - пояснили в ведомстве. - Причина происшествия устанавливается.







По сведениям информагентства, жертвой пожара стала 42-летняя женщина.

