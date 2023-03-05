На юге Волгограда нашли тело 42-летней женщины после пожара

Происшествия 05.03.2023 10:08
0
05.03.2023 10:08
В Волгограде погибла женщина в сгоревшей квартире. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, трагедия произошла в девятиэтажном доме №14 по ул. Изобильная в Красноармейском районе вечером 4 марта.
- Загорелась квартира на первом этаже в четвертом подъезде, сильный едкий дым развеялся по всему дому и даже жильцы соседних многоэтажек проснулись от этого запаха, - делятся волгоградцы.
По свидетельствам жильцов, к дому подъехали несколько скорых и пожарных машин, жильцов подъезда, где горела квартира, вывели на улицу.
Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило накануне в 23-45 ч.
- Горели домашние вещи в квартире на площади 45 квадратных метров, пожар был ликвидирован в 0-24 ч., - пояснили в ведомстве. - Причина происшествия устанавливается.
По сведениям информагентства, жертвой пожара стала 42-летняя женщина.
В Волжском из-за шквалистого ветра рухнул светофор05.03.2023 12:09
Происшествия 05.03.2023 12:09
На улице Краснознаменской в Волгограде сбили 73летнего велосипедиста05.03.2023 11:52
Происшествия 05.03.2023 11:52
«Отомстил за развод»: под Волгоградом бывший муж сжег иномарку экс-супруги05.03.2023 09:11
Происшествия 05.03.2023 09:11
В Волгограде двух водителей поймали за пьяную езду без прав04.03.2023 14:27
Происшествия 04.03.2023 14:27
Тела двух человек нашли на месте пожара в Волгоградской области04.03.2023 10:20
Происшествия 04.03.2023 10:20
В Волгограде иномарка сбила перебегающего дорогу 3-летнего ребенка04.03.2023 09:19
Происшествия 04.03.2023 09:19
Пострадавших при взрыве газа в Елани доставили в тяжелом состоянии в Волгоград03.03.2023 19:21
Происшествия 03.03.2023 19:21
Волгоградка с двумя детьми отравилась угарным газом03.03.2023 19:12
Происшествия 03.03.2023 19:12
«Выбрасывают мертвых в мешках»: в хуторе Волгоградской области нашли свалку павших животных03.03.2023 18:46
Происшествия 03.03.2023 18:46
Опубликовано видео пожара после взрыва газа в Елани03.03.2023 17:06
Происшествия 03.03.2023 17:06
Жительница Волжского получила смертельные ожоги, принимая ванну03.03.2023 11:47
Происшествия 03.03.2023 11:47
От дома ничего не осталось: опубликованы жуткие фото места взрыва газа в Елани03.03.2023 11:35
Происшествия 03.03.2023 11:35
Шел домой после уроков. В Волжском бродячие псы набросились на четвероклассника03.03.2023 09:46
Происшествия 03.03.2023 09:46
В поселке Волгоградской области погремел взрыв в частном доме. Погибла женщина03.03.2023 09:44
Происшествия 03.03.2023 09:44
Избила младенца и нападала на полицию: в Волгограде задержали 26-летнюю дебоширку03.03.2023 08:58
Происшествия 03.03.2023 08:58