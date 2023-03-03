Происшествия

Жительница Волжского получила смертельные ожоги, принимая ванну

Происшествия 03.03.2023 11:47
0
03.03.2023 11:47


В городе Волжском Волгоградской области 78-летняя пенсионерка получила страшные ожоги, находясь в своей квартире и принимая ванну. Как стало известно ИА «Высота 102», женщина 3 марта утром скончалась в ожоговом центре больницы №25. 

– Вызов поступил 26 февраля с адреса ул. Кирова, 9, – сообщили в экстренных службах информационному агентству. – Спустя два дня было принято решение эвакуировать пациентку в ожоговый центр больницы №25 в Волгограде. На момент транспортировки специалистами был диагностирован ожог 70% тела. Предположительно женщина обварилась кипятком во время купания. 

В комитете здравоохранения смерть пожилой пациентки подтвердили ИА «Высота 102». 

– Женщина с 28 февраля находилась в реанимационном отделении. Несмотря на усилия медиков, 3 марта она скончалась, – сообщили в облздраве. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
03.03.2023 11:35
Происшествия 03.03.2023 11:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2023 09:46
Происшествия 03.03.2023 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2023 09:44
Происшествия 03.03.2023 09:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2023 08:58
Происшествия 03.03.2023 08:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.03.2023 12:47
Происшествия 02.03.2023 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.03.2023 12:20
Происшествия 02.03.2023 12:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.03.2023 11:58
Происшествия 02.03.2023 11:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.03.2023 09:53
Происшествия 02.03.2023 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.03.2023 08:32
Происшествия 02.03.2023 08:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 17:58
Происшествия 01.03.2023 17:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 17:32
Происшествия 01.03.2023 17:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 15:12
Происшествия 01.03.2023 15:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 14:54
Происшествия 01.03.2023 14:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 14:05
Происшествия 01.03.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 13:44
Происшествия 01.03.2023 13:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:14
Мэр города коммунальных катастроф в Волгоградской области досрочно сложил полномочияСмотреть фотографии
15:00
«Они оставят меня без пенсии»: «Ситиматик-Волгоград» третирует инвалида за чужой долгСмотреть фотографии
14:55
В Волгограде жильцы дома на ул. Дубовской шесть дней разыскивают горячую водуСмотреть фотографии
14:15
Телесериал продюсера Сергея Жигунова продают для погашения долгов волгоградскому банкуСмотреть фотографии
14:00
ЕвроХим-ВолгаКалий поставил в Краснодарский край первую партию гранулированных удобренийСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде задержали семейную пару наркодилеровСмотреть фотографии
11:47
Жительница Волжского получила смертельные ожоги, принимая ваннуСмотреть фотографии
11:35
От дома ничего не осталось: опубликованы жуткие фото места взрыва газа в ЕланиСмотреть фотографии
11:05
Два вертолета вылетели из Волгограда за пострадавшими в результате взрыва газа в ЕланиСмотреть фотографии
10:43
Новый жилой комплекс на Волге. В Ворошиловском районе создают комфортную средуСмотреть фотографии
10:35
«Мы вместе с ним заходили»: на Украине погиб подполковник из Волгоградской области Алексей СеренкоСмотреть фотографии
10:34
Исполнил свою мечту: волжанин сел в тюрьму за попытку убийства подругиСмотреть фотографии
10:29
На базе больницы №7 в Волгограде построят реабилитационный центрСмотреть фотографии
09:46
Шел домой после уроков. В Волжском бродячие псы набросились на четвероклассникаСмотреть фотографии
09:44
В поселке Волгоградской области погремел взрыв в частном доме. Погибла женщинаСмотреть фотографии
08:58
Избила младенца и нападала на полицию: в Волгограде задержали 26-летнюю дебоширкуСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде 3 марта на Культбазу отправился первый теплоходСмотреть фотографии
08:02
Под Волгоградом осудили отца, выбросившего грудную дочь за заборСмотреть фотографии
06:27
Военные разрешили прооперировать мобилизованного волгоградца после огласки в СМИСмотреть фотографии
21:20
В Волгоградском отделении Детского фонда отчитались о помощи подопечнымСмотреть фотографии
20:46
Интервью с Юрием Седовым: задайте вопрос заместителю губернатораСмотреть фотографии
20:31
«Две недели накрывала артиллерия»: в Волгограде близким погибших на Украине бойцов передали госнаградыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:15
Уехавшей из Волгограда Елене Исинбаевой подняли пособие до 32 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:35
В Котово прокуратура разбирается в причинах новой коммунальной аварииСмотреть фотографии
19:02
Цены на картофель и огурцы упали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:01
Пятиэтажный «Царицынский пассаж» в Волгограде продают за 260 миллионовСмотреть фотографии
17:16
«Это все туфта. А мы здравые»: в ТРК «Европа Сити Молл» задержали неформаловСмотреть фотографии
15:51
«Долина» — лучший жилой комплекс-новостройка в Южном федеральном округеСмотреть фотографии
15:48
В облздраве оценили преимущества централизации закупок для волгоградских больницСмотреть фотографии
15:44
Волгоградцы с 1 марта могут сэкономить на оплате вывоза мусораСмотреть фотографии
 