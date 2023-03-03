Жительница Волжского получила смертельные ожоги, принимая ванну

В городе Волжском Волгоградской области 78-летняя пенсионерка получила страшные ожоги, находясь в своей квартире и принимая ванну. Как стало известно ИА «Высота 102», женщина 3 марта утром скончалась в ожоговом центре больницы №25.

– Вызов поступил 26 февраля с адреса ул. Кирова, 9, – сообщили в экстренных службах информационному агентству. – Спустя два дня было принято решение эвакуировать пациентку в ожоговый центр больницы №25 в Волгограде. На момент транспортировки специалистами был диагностирован ожог 70% тела. Предположительно женщина обварилась кипятком во время купания.

В комитете здравоохранения смерть пожилой пациентки подтвердили ИА «Высота 102».

– Женщина с 28 февраля находилась в реанимационном отделении. Несмотря на усилия медиков, 3 марта она скончалась, – сообщили в облздраве.