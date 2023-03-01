







Перед судом во Фроловском районе Волгоградской области предстанет 53-летний местный житель по обвинению в попытке поджога дома своей сожительницы.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) ему грозит до 5 лет лишения свободы.













По данным следствия, вечером 16 ноября 2022 года фигурант уголовного дела поссорился со своей сожительницей и пришел к ее дому. Когда женщина увидела разъяренного мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, она выбежала на улицу, забрав с собой четырех малолетних детей.













Сожитель облил бензином веранду, поджег строение снаружи и пытался тоже самое сделать внутри дома, но его остановили соседи.

Вину обвиняемый признал частично. Ожидать суда он будет, находясь под стражей.

Фото: прокуратуры Волгоградской области



