Расследования 01.03.2023 12:21
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01.03.2023 12:21
Перед судом во Фроловском районе Волгоградской области предстанет 53-летний местный житель по обвинению в попытке поджога дома своей сожительницы.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) ему грозит до 5 лет лишения свободы.
По данным следствия, вечером 16 ноября 2022 года фигурант уголовного дела поссорился со своей сожительницей и пришел к ее дому. Когда женщина увидела разъяренного мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, она выбежала на улицу, забрав с собой четырех малолетних детей.
Сожитель облил бензином веранду, поджег строение снаружи и пытался тоже самое сделать внутри дома, но его остановили соседи.
Вину обвиняемый признал частично. Ожидать суда он будет, находясь под стражей.
Фото: прокуратуры Волгоградской области
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