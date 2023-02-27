Волгоградский «Ротор» завершил сборы ничьей со «Спартаком»

Спорт 27.02.2023 20:26
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27.02.2023 20:26
Волгоградский «Ротор» в заключительном матче на предсезонных сборах 27 февраля сыграл результативную ничью со «Спартаком» из Нальчика - 2:2. Игра прошла в полностью закрытом режиме, а болельщики волгоградцев довольствовались лишь информацией об авторах забитых мячей.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на социальные сети сине-голубых, открыл счёт в матче Сергей Зуйков, реализовав пенальти. Спартаковцы сравняли счет через пять минут. Тем не менее, полузащитник «Ротора» Илья Сафронов под самый занавес первого тайма снова вывел свою команду вперёд. Но победу команде Алексея Стукалова удержать не удалось. «Спартак» ушёл от поражения за несколько минут до финального свистка.
«Ротор» завершил подготовку к весенней части сезона и теперь после нескольких дней отдыха футболисты соберутся в Волгограде перед рестартом сезона в первенстве второй лиги. Первым оппонентом волгоградского клуба станет майкопская «Дружба». Матч пройдет 11 марта.
Фото СК "Ротор" VK
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