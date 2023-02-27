Волгоградцам напомнили об оплате налогов до 28 февраля: список

- ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций;
- налог на прибыль организаций за январь 2023 г.;
- страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за январь 2023 г.;
- сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 января по 22 февраля 2023 г.;
- 1/3 НДС за четвертый квартал 2022 г.;
- налог на имущество организаций за 2022 г.;
- транспортный налог за 2022 г. в отношении организаций;
- земельный налог за 2022 г. в отношении организаций;
- налог за январь 2023 г., уплачиваемый в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 8 ст. 346.13 НК РФ);
- ЕСХН за январь 2023 г., уплачиваемый в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 9 ст. 346.3 НК РФ);
- НДПИ за январь 2023 г.;
- налог на профессиональный доход за январь 2023 г.;
- акцизы за январь 2023 г.;
- авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за февраль 2023 года.
Экономика 27.02.2023 17:49
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27.02.2023 17:49
УФНС России по Волгоградской области предупреждает налогоплательщиков, что заканчивается срок уплаты налогов.
Не позднее 28 февраля текущего года необходимо заплатить следующие налоги:
В УФНС также поясняют, что если организация, состоящая на учете в нескольких налоговых инспекциях Волгоградской области по месту нахождения принадлежащих ей объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как среднегодовая стоимость, вправе представлять одну налоговую декларацию в отношении всех таких объектов в любую из налоговых инспекций региона по своему выбору.
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