Экономика

Волгоградцам напомнили об оплате налогов до 28 февраля: список

Экономика 27.02.2023 17:49
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27.02.2023 17:49



УФНС России по Волгоградской области предупреждает налогоплательщиков, что заканчивается срок уплаты налогов.
Не позднее 28 февраля текущего года необходимо заплатить следующие налоги:
  • ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций;
  • налог на прибыль организаций за январь 2023 г.;
  • страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за январь 2023 г.;
  • сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 января по 22 февраля 2023 г.;
  • 1/3 НДС за четвертый квартал 2022 г.;
  • налог на имущество организаций за 2022 г.;
  • транспортный налог за 2022 г. в отношении организаций;
  • земельный налог за 2022 г. в отношении организаций;
  • налог за январь 2023 г., уплачиваемый в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 8 ст. 346.13 НК РФ);
  • ЕСХН за январь 2023 г., уплачиваемый в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 9 ст. 346.3 НК РФ);
  • НДПИ за январь 2023 г.;
  • налог на профессиональный доход за январь 2023 г.;
  • акцизы за январь 2023 г.;
  • авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за февраль 2023 года.
В УФНС также поясняют, что если организация, состоящая на учете в нескольких налоговых инспекциях Волгоградской области по месту нахождения принадлежащих ей объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как среднегодовая стоимость, вправе представлять одну налоговую декларацию в отношении всех таких объектов в любую из налоговых инспекций региона по своему выбору.



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