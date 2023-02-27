В Камышине Волгоградской области проводят в последний путь 43-летнего старшину Виталия Ситникова. Как сообщает ИА «Высота 102», ветеран Чечни погиб в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

— Моего брата ранило 31 января. Подробностей мы не знаем. Его транспортировали в один из госпиталей приграничных регионов, — рассказала родная сестра погибшего Нина. — 3 февраля от полученных травм он скончался. Он с самого начала находился в зоне боевых действий. Всегда говорил, что не может бросить своих ребят.

По словам родственницы погибшего бойца, Виталий более 20 лет отдал армии, а последним местом службы стала Чечня.

— После школы сразу пошел в армию. В 1999 году участвовал в чеченской кампании. Ветеран боевых действий. Последние 10 лет служил в мотострелковых войсках. Уже в зоне СВО ему вручили медаль Жукова, насколько я знаю, — рассказала волгоградка.

Церемония прощания пройдет 1 марта в 12.00 в Камышине, где у Виталия живет мать. У погибшего военнослужащего остались двое детей.

— С женой брат был в разводе. С началом спецоперации домой приезжал редко. У него здесь девушка беременная, ждет мальчика. Он узнал об этом там, в зоне СВО. В марте они хотели расписаться, — говорит родная сестра Виталия.

Фото и коллаж: личный архив Нины Ситниковой / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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