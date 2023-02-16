В Камышинском районе Волгоградской области сегодня, 16 февраля, проводят в последний путь 33-летнего медика Николая Пономарева. Как сообщает ИА «Высота 102», уроженец села Нижняя Добринка погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса.

— Еще один герой своей страны, защитник России и всего мира от нацистской угрозы сложил голову на Украине, — цитирует информагентство сообщение информационно-аналитического еженедельника «Уезд. Вести Камышинского района». — На Украине он спасал жизни — служил в медчасти. Когда пришла повестка из военкомата, не прятался и не искал поводов для того, чтобы не участвовать в спецоперации. 11 февраля родным Николая позвонили его друзья и сообщили страшную весть. Он погиб под обстрелом колонны. А ведь медицинский транспорт всегда помечен красными крестами. Значит, нацисты стреляют и по ним.

Известно, что Николай Пономарев окончил в Камышине медколледж, некоторое время работал медбратом. Прощание с погибшим мобилизованным состоится в Камышине. У Николая остались жена и два сына.

Фото и коллаж: Николай Пономарев/ vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

«Отходите, я прикрою»: на Украине погиб 39-летний доброволец из Волгограда Роман Андрющенков

«Участвовал в боевых действиях в Чечне»: в Волгоградской области простились с погибшим на Украине старшим прапорщиком Алексеем Тулуповым

«Спас друга и подорвался на мине»: в Волгоградской области простились с 22-летним ефрейтором Андреем Андреевым