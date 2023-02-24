«Их накрыла артиллерия»: на Украине погиб 48-летний рядовой Евгений Бадаква

В Волгоградской области накануне проводили в последний путь погибшего в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса 48-летнего рядового. Как сообщает ИА «Высота 102», Евгений Бадаква похоронен в Волжском.

По словам вдовы военного Татьяны, ее супруга не стало 16 февраля.

— В военкомате нам сообщили о гибели только 21 февраля. Мы до последнего не хотели в это верить, — рассказала информагентству потерявшая мужа волжанка. — По словам сослуживцев, в тот день Женю вместе со своим напарником меняли на позиции, они возвращались рано утром. Все произошло в период с трех до пяти часов. Их накрыла артиллерия. Мой муж и его напарник сразу погибли. Еще двое военнослужащих, которые шли чуть впереди, смогли вытащить их уже погибших, хотя обстрел продолжался.

Татьяна вспоминает, что повестка Евгению пришла почти сразу после объявления частичной мобилизации — 22 сентября. В последнее время супруг Татьяны работал водителем на маршрутном такси № 123.

— Женя раньше во ФСИНе служил старшим прапорщиком, тут в Волжском, в колонии № 12. Лет десять назад вышел на пенсию. Он там был кинологом, собак безумно любил. У него была овчарка Барон. Очень умный пес. Они всегда по соревнованиям ездили, все призы забирали, — поделилась Татьяна.

У погибшего мобилизованного остались двое взрослых детей и родители.

Фото: личный архив Татьяны Бадаква

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