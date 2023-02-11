«Он был героем»: в Волгограде простились с 36-летним десантником Александром Белоусовым

В Волгограде накануне проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса 36-летнего рядового Александра Белоусова. Как сообщает ИА «Высота 102», нашего земляка призвали в первые дни объявленной частичной мобилизации.

— Саша служил в армии в войсках ВДВ во Владикавказе, был разведчиком. У него есть нагрудный знак «За службу на Кавказе», — рассказала вдова погибшего бойца Виктория. — В военном билете у него было вклеено мобилизационное предписание. Когда началась частичная мобилизация мой муж сам пошел в военкомат, там ему выдали повестку. 27 сентября его забрали. К Новому году Саша вернулся в небольшой отпуск. Я просила его остаться дома, но он твердо сказал: «Парням надо помогать, я не могу по-другому, а если здесь начнутся обстрелы?».

По словам Виктории, ее мужа не стало 2 февраля.

— Как мне рассказали — они попали под артиллерийский обстрел. Был очень плотный огонь. Сослуживцы Саши сказали, что он был героем, настоящим героем, — еле сдерживая слезы говорит вдова погибшего мобилизованного. — Сказали, что поданы документы на представление посмертно к государственной награде. Я до сих пор не могу осознать и принять произошедшее. Он самый лучший муж и папа. Мы с ним прожили вместе 15 лет.

До частичной мобилизации Александр Белоусов работал электромонтажником. Военнослужащего похоронили 10 февраля на новом кладбище Ворошиловского района. У погибшего остался 12-летний сын.

Фото: личный архив Александра Белоусова

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