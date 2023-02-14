В Волгограде проводили в последний путь 39-летнего добровольца Романа Андрющенкова. Как сообщает ИА «Высота 102», наш земляк погиб в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

— Роман был моим другом. Он ушел на СВО добровольно в августе прошлого года. Попал в БАРС (Боевой армейский резерв страны, — Прим. ред.), — поделился близкий погибшего бойца. — Он погиб 2 февраля. Парни, которые служили с ним и приехали на похороны в Волгоград рассказали, что ночью противник пошел в атаку — танки, пехота. Роман остался на «передке», его последние слова, которые он передал пацанам по рации, были: «Отходите, я прикрою».

По словам мужчины, Роман отправился в зону боевых действий по зову сердца.

— Он ушел на СВО вместе с товарищем, который имел боевой опыт. Роман увлекался страйкболом, был поисковиком, поддерживал себя физически. В БАРСе был рядовым, но знаю, что уже через три месяца за боевые заслуги его сделали командиром разведроты. Рома приезжал в краткосрочный отпуск на Новый год. Говорил, что нашел себя именно там, на фронте.

Близкий друг погибшего добровольца уточнил, что его похоронили со всеми воинскими почестями 10 февраля на новом кладбище Ворошиловского района Волгограда.

Известно, что Роман Андрющенков до отправки в зону СВО добровольцем работал в строительной сфере, участвовал в научных проектах и поисковом движении. В свое время окончил Волгоградский институт экономики, социологии и права, получив специальность экономиста.

По словам сослуживцев Романа, готовятся документы к представлению его посмертно к государственной награде. У погибшего остались жена и ребенок.

Фото: личный архив Романа Андрющенкова

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