Общество

«Отходите, я прикрою»: на Украине погиб 39-летний доброволец из Волгограда Роман Андрющенков

Общество 14.02.2023 19:12
0
14.02.2023 19:12


В Волгограде проводили в последний путь 39-летнего добровольца Романа Андрющенкова. Как сообщает ИА «Высота 102», наш земляк погиб в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. 

— Роман был моим другом. Он ушел на СВО добровольно в августе прошлого года. Попал в БАРС (Боевой армейский резерв страны, — Прим. ред.), — поделился близкий погибшего бойца. — Он погиб 2 февраля. Парни, которые служили с ним и приехали на похороны в Волгоград рассказали, что ночью противник пошел в атаку — танки, пехота. Роман остался на «передке», его последние слова, которые он передал пацанам по рации, были: «Отходите, я прикрою». 

По словам мужчины, Роман отправился в зону боевых действий по зову сердца. 

— Он ушел на СВО вместе с товарищем, который имел боевой опыт. Роман увлекался страйкболом, был поисковиком, поддерживал себя физически. В БАРСе был рядовым, но знаю, что уже через три месяца за боевые заслуги его сделали командиром разведроты. Рома приезжал в краткосрочный отпуск на Новый год. Говорил, что нашел себя именно там, на фронте. 

Близкий друг погибшего добровольца уточнил, что его похоронили со всеми воинскими почестями 10 февраля на новом кладбище Ворошиловского района Волгограда. 

Известно, что Роман Андрющенков до отправки в зону СВО добровольцем работал в строительной сфере, участвовал в научных проектах и поисковом движении. В свое время окончил Волгоградский институт экономики, социологии и права, получив специальность экономиста. 

По словам сослуживцев Романа, готовятся документы к представлению его посмертно к государственной награде. У погибшего остались жена и ребенок. 

Фото: личный архив Романа Андрющенкова 

Читайте также: 

«Участвовал в боевых действиях в Чечне»: в Волгоградской области простились с погибшим на Украине старшим прапорщиком Алексеем Тулуповым

«До конца дежурства оставалось шесть часов»: на Украине погиб 39-летний доброволец из Волгограда Петр Давыденко

«Взял командование на себя»: в Волгограде проводили в последний путь 23-летнего лейтенанта Алексея Калачева

«Спас друга и подорвался на мине»: в Волгоградской области простились с 22-летним ефрейтором Андреем Андреевым

«По ним ударили "Хаймарсами"»: в Волгоградской области похоронят 21-летнего Мартина Назаряна

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.02.2023 20:43
Общество 14.02.2023 20:43
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 19:47
Общество 14.02.2023 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 17:50
Общество 14.02.2023 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 17:30
Общество 14.02.2023 17:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.02.2023 17:04
Общество 14.02.2023 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 16:37
Общество 14.02.2023 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 14:58
Общество 14.02.2023 14:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.02.2023 13:10
Общество 14.02.2023 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 11:53
Общество 14.02.2023 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2023 11:31
Общество 14.02.2023 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.02.2023 08:15
Общество 14.02.2023 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2023 21:13
Общество 13.02.2023 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2023 20:11
Общество 13.02.2023 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2023 19:26
Общество 13.02.2023 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2023 19:11
Общество 13.02.2023 19:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:43
В Волжском в День влюбленных полицейские и ангелы раздали оберегиСмотреть фотографии
20:18
Главный тренер «Ротора» рассказал о расхлябанности игроков и о плюсах сборов в КрымскеСмотреть фотографии
19:47
Волгоградцы отправили участникам СВО подарки к Дню защитника ОтечестваСмотреть фотографии
19:35
Жилье в элитных новостройках Волгограда подорожало до 102 тысяч за метрСмотреть фотографии
19:12
«Отходите, я прикрою»: на Украине погиб 39-летний доброволец из Волгограда Роман АндрющенковСмотреть фотографии
18:03
Познакомился в Сети. В Волгограде 16-летнего подростка задержали после наркоквестаСмотреть фотографии
17:50
«Проиграли все суды»: в истории с жалобой в ОНФ вдовы участника СВО из Волгограда всплыли новые подробностиСмотреть фотографии
17:30
52% волгоградцев планируют формировать сбережения в 2023 годуСмотреть фотографии
17:04
«Мать его не отпускала»: в Волгоградской области похоронят 44-летнего бойца «Вагнера» Александра ШожемскогоСмотреть фотографии
16:37
Плата за ЖКУ в Волгоградской области с 1 марта изменится из-за новых методов расчетовСмотреть фотографии
15:58
Почти 20 лет на двоих получили волгоградцы за угон и аферу с арендованным автоСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде 52-летнего растлителя детей приговорили к 4 годамСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
Праздничная акция в билайне: вернём до половины от цены смартфонаСмотреть фотографии
14:05
Волгоградский облсуд отменил условный приговор бывшему оперу за взяткуСмотреть фотографии
13:21
Бочаров принял участие в заседании Национального антитеррористического комитетаСмотреть фотографии
13:10
«У нас майнинговая ферма?»: жителей дома в Волгограде задушили космическими счетами за ОДНСмотреть фотографии
12:20
Под Волгоградом внедорожник разорвало в ДТП грузовиками: видео с места аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
Мошенник из Абхазии после 17 лет в бегах идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:18
Дело об убийстве беременной волгоградки ушло в особый отдел СУ СКРСмотреть фотографии
11:57
Волгоградские гандболисты встретятся с соседями по турнирной таблице в Москве 15 и 16 февраляСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде 2000 коммунальщиков бросили на уборку снегаСмотреть фотографии
11:31
Вопросы по внедрению ЕНС объединили налоговиков и ОНФ в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:28
Под Волгоградом уволен с поста главврач Михайловской ЦРБ Андрей КалмыковСмотреть фотографии
10:43
«Права не нарушены»: чиновники Котово назвали причины исключения незрячего инвалида из жилищной очередиСмотреть фотографии
10:01
В центре Волгограда на территории ЖК «Арбат» нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
09:55
На прудах-испарителях АО «КАУСТИК» гнездятся «краснокнижные» птицыСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде у кафе «Пиратская бухта» сгорел автомобиль: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:15
На трассы Волгоградской области выехали экипажи ДПС из-за снегопадаСмотреть фотографии
07:55
Волгоградцы перестали болеть гриппом А и ВСмотреть фотографии
21:51
Волгоградской области могут вернуть сезонный переход на летнее и зимнее времяСмотреть фотографии
 