«Пригласил для интима»: случайный любовник зарезал жителя Волжского

В Волжском Волгоградской области на прошедших выходных в одной из квартир по улице Оломоуцкой нашли тело хозяина жилища с многочисленными ножевыми ранениями. Как стало известно ИА «Высота 102», конфликт произошел между двумя случайными любовниками.

В районном отделе СУ СКР по области сообщили, что подозреваемый в убийстве волжанина уже задержан.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, — прокомментировал «Высоте 102» исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Волжскому СУ СКР по Волгоградской области Александр Минаев. — Подозреваемого задержали в максимально короткие строки. Лицо мужчины попало на запись видеодомофона. По скриншоту удалось установить личность нападавшего.

Между тем, как стало известно корреспондентам информагентства, подозреваемый и его жертва познакомились в день расправы и планировали провести вечер наедине.

— Тот, что постарше, ему где-то около 50, пригласил к себе домой для интима 25-летнего парня. Между ними произошел конфликт. Разъяренный молодой любовник набросился на своего визави с ножом и нанес ему множественные ранения, после чего сбежал, — рассказал собственный источник информагентства.

Известно, что преступление произошло в 22-м микрорайоне города-спутника 24 февраля. Потенциальный убийца приехал к своей будущей жертве на такси.

Фото: архив ИА «Высота 102»