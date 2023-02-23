В Волгограде приватизируют АО «Агат» за 115 миллионов рублей









В Волгограде выставлены на торги акции АО «Агат». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронную площадку, начальная стоимость 433 тысяч 270 акций АО номинальной стоимостью в 100 рублей, что составляет 100% уставного капитала, 115 миллионов 673 тысячи рублей. Шаг аукциона – 5 миллионов 673 тысячи 650 рублей.





Площадь земельного участка, на котором располагаются объекты недвижимого имущества акционерного общества, составляет около 3 гектаров.





Основной вид деятельности коммерческого предприятия является бизнес в сфере управления федеральной собственностью, главным образом недвижимым имуществом в Южном федеральном округе (Волгоград и Волгоградская область).







Цель деятельности АО «Агат» направлена на извлечение прибыли в пользу собственника имущества — государства, но также выполняется и более широкий спектр государственных задач для удовлетворения публичных интересов и нужд Российской Федерации.





Торги пройдут 23 марта 2023 года. Решение о приватизации акционерного общества было принято Росимуществом 6 февраля 2023 года.