В Волгограде ищут строителей мостов и дорог на зарплату в 160 тысяч

Экономика 21.02.2023 09:35
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21.02.2023 09:35
Программисты, инженеры и специалисты по продажам стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями с начал февраля в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании hh.ru, самую внушительную зарплату в феврале – от 180 000 до 270 000 рублей, в регионе предлагают старшему PHP-разработчику – специалисту, который делает веб-приложения. Работать можно в офисе – в Волгограде или Москве, или удаленно. Проект – мобильная платформа для корпоративного обучения сотрудников.
На втором месте - предложение для руководителя отдела продаж с зарплатой от 150 000 руб. на руки, Волгоград. Направление компании – тендеры, сети, маркетплейсы.
Инженеру по ремонту предлагают зарплату от 140 000 руб. на руки в Котельниково. Среди требований – высшее образование, знание устройства горного оборудования, готовность к командировкам.
Также в пятерку самых дорогих и интересных вакансий февраля в Волгоградской области вошла профессия производителя работ (мосты) и вахтовика (обход Волгограда, 2 этап). Строители могут заработать от 140 000 до 160 000 рублей. Среди требований - высшее образование (мосты и тоннели или ПГС), знание офисных программ.
Замыкает пятерку предложение для регионального менеджера по продаже облачных решений в одной из крупнейших телекоммуникационных волгоградских компаний. Обещают зарплату от 140 000 руб. до вычета налогов.
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