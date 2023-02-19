Спорт

Волгоградские гандболистки сыграют дома 20 февраля с "Ладой"

Спорт 19.02.2023 21:40
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19.02.2023 21:40



В Волгограде 20 февраля гандболистки «Динамо-Синары» сразятся на домашней площадке с командой «Лада» из Тольятти в рамках 5-го тура второй части предварительного этапа Cуперлиги.

Как сообщает ИА  «Высота 102»», хозяйки завтрашней игры, которая пройдёт в спортивном комплексе "Динамо" на ул. Новороссийской, 2, на данный момент занимают седьмую позицию в группе "А" суперлиги. Сине-голубые набрали 25 очков в 27 играх. Их соперницы из Самарской области провели столько же матчей и заработали на 12 очков больше и в таблице располагаются на 4-ом месте.  

В этом сезоне команды сыграли два матча между собой дома и на выезде. В обоих поединках победу одержали девушки из Тольятти. В первой встрече, которая состоялась в начале сезона, динамовки уступили в гостях - 26:18. А второй матч, состоявшийся в Волгограде, также завершился в пользу "Лады" в упорной борьбе - 29:26.

Напомним, в предыдущем туре и «Динамо», и «Лада» сыграли с разным результатом. Волгоградский клуб добыл важную ничью на выезде со "Звездой" - 26:26, а их завтрашние оппонентки уступили в родных стенах московскому ЦСКА - 29:37.

После игры со «Звездой» главный тренер Олег Кулешов на пресс-конференции похвалил своих подопечных за выполнение установки и за старания. А гандболистка «Динамо» Виктория Турусина заявила, что коллектив уже привык играть с начала сезона в усечённом составе и поэтому команда адаптировалась к игре в сложных условиях.

Начало матча между клубом "Динамо-Синара" и "Лада" - в 19-00 ч. Это будет последний тур перед перерывом на встречи сборных. Напомним, в российскую взрослую команду вызваны четыре игрока сине-голубых: Софья Васильева, Анастасия Старшова, Олеся Горячева и Екатерина Долматова.

Иван Тюгаев

Фото "Динамо-Синара" VK

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