Волгоградские гандболистки сыграют дома 20 февраля с "Ладой"









В Волгограде 20 февраля гандболистки «Динамо-Синары» сразятся на домашней площадке с командой «Лада» из Тольятти в рамках 5-го тура второй части предварительного этапа Cуперлиги.





Как сообщает ИА «Высота 102»», хозяйки завтрашней игры, которая пройдёт в спортивном комплексе "Динамо" на ул. Новороссийской, 2, на данный момент занимают седьмую позицию в группе "А" суперлиги. Сине-голубые набрали 25 очков в 27 играх. Их соперницы из Самарской области провели столько же матчей и заработали на 12 очков больше и в таблице располагаются на 4-ом месте.





В этом сезоне команды сыграли два матча между собой дома и на выезде. В обоих поединках победу одержали девушки из Тольятти. В первой встрече, которая состоялась в начале сезона, динамовки уступили в гостях - 26:18. А второй матч, состоявшийся в Волгограде, также завершился в пользу "Лады" в упорной борьбе - 29:26.





Напомним, в предыдущем туре и «Динамо», и «Лада» сыграли с разным результатом. Волгоградский клуб добыл важную ничью на выезде со "Звездой" - 26:26, а их завтрашние оппонентки уступили в родных стенах московскому ЦСКА - 29:37.





После игры со «Звездой» главный тренер Олег Кулешов на пресс-конференции похвалил своих подопечных за выполнение установки и за старания. А гандболистка «Динамо» Виктория Турусина заявила, что коллектив уже привык играть с начала сезона в усечённом составе и поэтому команда адаптировалась к игре в сложных условиях.





Начало матча между клубом "Динамо-Синара" и "Лада" - в 19-00 ч. Это будет последний тур перед перерывом на встречи сборных. Напомним, в российскую взрослую команду вызваны четыре игрока сине-голубых: Софья Васильева, Анастасия Старшова, Олеся Горячева и Екатерина Долматова.

Иван Тюгаев





Фото "Динамо-Синара" VK

