Экономика

Дом печати и автопарк: в Волгограде опубликовали программу продажи госимущества на 2023 год

Экономика 19.02.2023 17:44
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19.02.2023 17:44



Опубликована программа приватизации (продажи) государственного имущества Волгоградской области на 2023 год, сообщает ИА «Высота 102».
Согласно документу, имущественный комплекс Дома печати, расположенный по адресу: ул. Коммунистическая, 11, планируют теперь продать по частям. Напомним, что реализовать здание целиком в прошлом году не получилось. Никто покупать Дом печати, который долгое время пустует, не захотел.
В этом году на продажу выставляется 15 нежилых помещений, расположенных на ул. Коммунистическая, 11. Их площадь от 18 кв. м. до 2152,1 кв.м. Примечательно, что балансовая стоимость самого большого из них указана в размере 0,001 тысячи рублей или 1 рубля. 
На торги также будут выставлены шесть подержанных автомобилей: «УАЗ-22069-04» 2004 года выпуска, грузовой фургон «УАЗ-3962» 2001 года выпуска, «УАЗ-315142» 2002 года выпуска, «ГАЗ-31105» 2004 года выпуска, «ВАЗ-21074» 2006 года выпуска, «ГАЗ-3102» 2007 года выпуска.
Подлежит продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Волгоградвзрывпром», о чем ранее уже сообщало информагентство.
В перечне государственных унитарных предприятий Волгоградской области, преобразуемых в хозяйственные общества, значится Волгоградское областное государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Балансовая стоимость основных средств этого предприятия указана в сумме 325 752 000 рублей.
Подлежат приватизации 100% доли государственной собственности в АО «Союзпечать» Волгоградской области и четырех типографиях: ОАО «Михайловская типография», ООО «Ленинская типография», ООО «Николаевская межрайонная типография» и ООО «Урюпинская типография».
В программе приватизации перечислено и другое недвижимое имущество и различные сооружения, расположенные в районах Волгоградской области.

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