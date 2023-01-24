«Волгоградвзрывпром» продадут 1 марта

Общество 24.01.2023 20:20
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24.01.2023 20:20
Назначена дата нового аукциона по продаже государственного имущества Волгоградской области – 100% доли в уставном капитале ООО «Волгоградвзрывпром». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет госимущества Волгоградской области, начальная цена продажи имущества составляет 74 331 000 рублей без НДС. Аналогичная сумма была заявлена и на первых торгах, но тогда ни одной заявки от участников не поступило.
Предприятие продают на основании постановления администрации Волгоградской области от 8 ноября 2022 года № 659-п «Об условиях приватизации доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Волгоградвзрывпром».
«Шаг аукциона» определен в размере 5% от начальной цены – 3 716 550 рублей.
Подведение итогов аукциона назначено на 1 марта.
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