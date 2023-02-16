Огурцы подорожали в Волгоградской области еще на 8%





В Волгоградской области стоимость свежих огурцов за неделю снова выросла. Рост составил 8,12%, а средняя цена овощей – 236,37 рубля за кг. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат.

При этом, напомним, неделей раньше свежие огурцы подорожали почти на 30%. Это обстоятельство стало поводом для созыва совещания оперативного штаба, где обсуждалась тема подорожания этих овощей.

Вопрос взяли на контроль и в Волгоградском УФАС. Впрочем, в ведомстве заверили об отсутствии сговора у овощеводов при установлении цены на свежие огурцы и выразили уверенность, что подорожание является сезонным, а в ближайшее время цены придут в норму.

Между тем, по росту стоимости в «чемпионы» может попасть и лук. Он подорожал за неделю почти на 25% (до 41,34 рубля за кг). Цены на картофель в очередной раз повысились на 5,11% - до 33,77 рубля за кг, помидоры прибавили в цене 4,27% (156,69 рубля за кг).

Держатся на разумном уровне только цены на капусту – этот овощ даже подешевел на 1,1%, а средняя стоимость килограмма составляет сейчас 22,47 рубля за кг.



